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17:49 (мск), источник: Mail Новости

Американец нашел у себя на заднем дворе червя-монстра

Отвратительная находка.

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Житель города Хьюстон в американском штате Техас после дождя нашел у себя во дворе извивающуюся красную массу с щупальцами. Пугающую находку он снял на видео и опубликовал в Сети, подписав, что понятия не имеет, что это такое.

Пользователи сравнили живую массу с кошмарным человеческим мозгом и посоветовали парню «сжечь дом и переехать в другое место».

Но чуть позже в комментарии пришли специалисты, которые пояснили, что на видео никакой не жуткий монстр, а обычная колония червей трубочников, которые в отсутствии земли, начинают цепляться друг за друга, образуя плотный живой клубок.

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