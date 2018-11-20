Американец нашел у себя на заднем дворе червя-монстра

Житель города Хьюстон в американском штате Техас после дождя нашел у себя во дворе извивающуюся красную массу с щупальцами. Пугающую находку он снял на видео и опубликовал в Сети, подписав, что понятия не имеет, что это такое.

Пользователи сравнили живую массу с кошмарным человеческим мозгом и посоветовали парню «сжечь дом и переехать в другое место».

Но чуть позже в комментарии пришли специалисты, которые пояснили, что на видео никакой не жуткий монстр, а обычная колония червей трубочников, которые в отсутствии земли, начинают цепляться друг за друга, образуя плотный живой клубок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pC2GXq620gA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.