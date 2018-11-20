Американец нашел у себя на заднем дворе червя-монстра

Житель города Хьюстон в американском штате Техас после дождя нашел у себя во дворе извивающуюся красную массу с щупальцами. Пугающую находку он снял на видео и опубликовал в Сети, подписав, что понятия не имеет, что это такое.
Пользователи сравнили живую массу с кошмарным человеческим мозгом и посоветовали парню «сжечь дом и переехать в другое место».
Но чуть позже в комментарии пришли специалисты, которые пояснили, что на видео никакой не жуткий монстр, а обычная колония червей трубочников, которые в отсутствии земли, начинают цепляться друг за друга, образуя плотный живой клубок.