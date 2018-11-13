Дайверы встретили под водой гигантское и очень странное существо (видео)
В длину оно достигало более 8 метров.
В длину оно достигало более 8 метров.
Двое дайверов 56-летний Стив Хэтэуэй и 48-летний Эндрю Баттл, ныряя с аквалангом неподалеку от вулканического острова
Белое и желеобразное, оно светилось голубоватым светом и периодически растягивалось в длину. При этом существо никак не реагировало на дайверов и их прикосновения.
К счастью, у Стива и Эндрю была с собой камера, а потому они смогли не только сами изучить морского гиганта, но и снять его на видео, что случается довольно редко.
Как выяснили мужчины, они плавали под водой с огромной пиросомой. Это единая колония организмов зооидов, которые сплетаются вместе, чтобы сформировать общую форму.
Пиросомы имеют вид полых трубок, закрытых с одного конца. Они очень привередливы к среде обитания и теплолюбивы, поэтому встречаются только в экваториальных и тропических водах, где соленость воды не превышает 33−35%.
До недавнего времени снять на камеру пиросом удавалось всего несколько раз, а потому новозеландские дайверы этой встречи точно не забудут.
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