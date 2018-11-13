Дайверы встретили под водой гигантское и очень странное существо (видео)

Двое дайверов 56-летний Стив Хэтэуэй и 48-летний Эндрю Баттл, ныряя с аквалангом неподалеку от вулканического острова Уайт-Айленд в Новой Зеландии, увидели под водой удивительное существо, похожее на гигантского червя.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/46GtJJorxIg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Белое и желеобразное, оно светилось голубоватым светом и периодически растягивалось в длину. При этом существо никак не реагировало на дайверов и их прикосновения.

К счастью, у Стива и Эндрю была с собой камера, а потому они смогли не только сами изучить морского гиганта, но и снять его на видео, что случается довольно редко.

Как выяснили мужчины, они плавали под водой с огромной пиросомой. Это единая колония организмов зооидов, которые сплетаются вместе, чтобы сформировать общую форму.

Пиросомы имеют вид полых трубок, закрытых с одного конца. Они очень привередливы к среде обитания и теплолюбивы, поэтому встречаются только в экваториальных и тропических водах, где соленость воды не превышает 33−35%.

До недавнего времени снять на камеру пиросом удавалось всего несколько раз, а потому новозеландские дайверы этой встречи точно не забудут.