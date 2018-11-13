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13:02 (мск), источник: Mail Новости

Дайверы встретили под водой гигантское и очень странное существо (видео)

В длину оно достигало более 8 метров.

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Двое дайверов 56-летний Стив Хэтэуэй и 48-летний Эндрю Баттл, ныряя с аквалангом неподалеку от вулканического острова Уайт-Айленд в Новой Зеландии, увидели под водой удивительное существо, похожее на гигантского червя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Белое и желеобразное, оно светилось голубоватым светом и периодически растягивалось в длину. При этом существо никак не реагировало на дайверов и их прикосновения.

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К счастью, у Стива и Эндрю была с собой камера, а потому они смогли не только сами изучить морского гиганта, но и снять его на видео, что случается довольно редко.

Как выяснили мужчины, они плавали под водой с огромной пиросомой. Это единая колония организмов зооидов, которые сплетаются вместе, чтобы сформировать общую форму.

Пиросомы имеют вид полых трубок, закрытых с одного конца. Они очень привередливы к среде обитания и теплолюбивы, поэтому встречаются только в экваториальных и тропических водах, где соленость воды не превышает 33−35%.

До недавнего времени снять на камеру пиросом удавалось всего несколько раз, а потому новозеландские дайверы этой встречи точно не забудут.

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