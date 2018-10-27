Где находятся гигантские памятники еде (фото)
В списке просроченная тушенка, канадский вареник и подмосковный огурец.
В списке просроченная тушенка, канадский вареник и подмосковный огурец.
В американском Миннеаполисе можно увидеть памятник ложке с вишней. Скульптура весом 3,2 тонны стоит на обоих берегах озера. Ее соорудили в 1985 году супруги Ольденбург. Скульптура в стиле
Памятник просроченной тушенке
В столице Боснии и Герцеговины, городе Сараево, стоит метровый памятник банке говяжьей тушенки. Скульптура за историческим музеем высмеивает международные гуманитарные организации, которые поставляли в страну просроченные консервы во время войны 1992−1995 годов.
Персикомер из «Карточного домика»
В Южной Каролине стоит гигантская водонапорная башня в форме персика. Ее высота — 41 метр. Башня является достопримечательностью города Гафни. Она была построена в 1981 году из стали и бетона. Башня не раз появлялась в американских фильмах, например, в сериале «Карточный домик», где стала предметом политических интриг.
Метровый пельмень
В Ижевске на улице Краева стоит вилка с насаженным на нее пельменем. Она появилась здесь в 2004 году по итогам конкурса фестиваля «Современная городская скульптура». Диаметр пельменя составляет один метр, а высота всей конструкции — 3 метра.
Огурец-кормилец
В подмосковном городе Луховицы в 2007 году установили памятник огурцу. Метровый огурчик возвышается на бронзовой бочке. Надпись на ней гласит: «Огурцу-кормильцу от благодарных луховичан». Дело в том, что в Луховицах выращивают большую часть огурцов для столицы и всего Подмосковья. Доходы от продажи идут на нужды города.
Норвежский банан
В культурном центре недалеко от Осло находится памятник банану. Он служил украшением бананохранилища целых сорок лет, а затем был «списан» и стал частью экспозиции культурного центра.
Канадский вареник
В канадском городе Глендон стоит памятник варенику на вилке. Он был установлен в 1991 году и стал одним из символов города. В Канаде, как известно, проживает огромная диаспора украинцев, поляков и других восточноевропейцев, для которых вареник является национальным блюдом.
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