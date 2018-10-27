Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия готовится к войне: в МИД сделали заявление
Красивейшее озеро внезапно исчезло (фото)
Научные открытия о сексе, которые изменили мир
Знаменитый врач объяснил, почему нельзя пить 2 литра в день
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Екатерина Климова показала, как выглядела в детстве
5-летняя дочь Басты покорила поклонников артистичностью
Смертельно больные Сенчукова и Рыбин покинули РФ и высказались
В Турции зверски избили россиянку: она в коме
Презентация Бердыева? Как «Рубин» готовится к «Спартаку»
Не будет ни Месси, ни Роналду. За кем тогда следить в класико?
Мэр сбил школьника и уехал: в МВД рассказали детали ДТП
Умер народный артист России Борис Темирканов
Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей кисти рук
Дочь Глаголевой срочно госпитализирована - СМИ
Лиа Ахеджакова отреагировала на смерть Караченцова
Реакция Путина на смерть Караченцова
Фоторепортажи
8Рим завалило льдом
12Китай открыл самый длинный мост в мире
15:54 (мск), источник: Mail Новости

Где находятся гигантские памятники еде (фото)

В списке просроченная тушенка, канадский вареник и подмосковный огурец.

Наверх

Ложка-мост и вишня

В американском Миннеаполисе можно увидеть памятник ложке с вишней. Скульптура весом 3,2 тонны стоит на обоих берегах озера. Ее соорудили в 1985 году супруги Ольденбург. Скульптура в стиле поп-арт не просто украшает Художественный центр Уолкера, но и служит фонтаном.

Во время загрузки произошла ошибка.

Памятник просроченной тушенке

В столице Боснии и Герцеговины, городе Сараево, стоит метровый памятник банке говяжьей тушенки. Скульптура за историческим музеем высмеивает международные гуманитарные организации, которые поставляли в страну просроченные консервы во время войны 1992−1995 годов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Персикомер из «Карточного домика»

В Южной Каролине стоит гигантская водонапорная башня в форме персика. Ее высота — 41 метр. Башня является достопримечательностью города Гафни. Она была построена в 1981 году из стали и бетона. Башня не раз появлялась в американских фильмах, например, в сериале «Карточный домик», где стала предметом политических интриг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Метровый пельмень

В Ижевске на улице Краева стоит вилка с насаженным на нее пельменем. Она появилась здесь в 2004 году по итогам конкурса фестиваля «Современная городская скульптура». Диаметр пельменя составляет один метр, а высота всей конструкции — 3 метра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Огурец-кормилец

В подмосковном городе Луховицы в 2007 году установили памятник огурцу. Метровый огурчик возвышается на бронзовой бочке. Надпись на ней гласит: «Огурцу-кормильцу от благодарных луховичан». Дело в том, что в Луховицах выращивают большую часть огурцов для столицы и всего Подмосковья. Доходы от продажи идут на нужды города.

Во время загрузки произошла ошибка.

Норвежский банан

В культурном центре недалеко от Осло находится памятник банану. Он служил украшением бананохранилища целых сорок лет, а затем был «списан» и стал частью экспозиции культурного центра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Канадский вареник

В канадском городе Глендон стоит памятник варенику на вилке. Он был установлен в 1991 году и стал одним из символов города. В Канаде, как известно, проживает огромная диаспора украинцев, поляков и других восточноевропейцев, для которых вареник является национальным блюдом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Россия испытала системы для подавления спутников
Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО
Грузия объяснила ограничение полетов «Победы»
Непобежденный боец ММА захотел сразиться с Нурмагомедовым
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Брат Кокорина объяснил драку с водителем ведущей Первого канала
В стене дома нашли тысячу человеческих зубов
Спорт
Презентация Бердыева? Как «Рубин» готовится к «Спартаку» «Рубин» сейчас на ходу — 10 матчей без поражений, все лидеры в строю, никаких конфликтов и склок внутри команды
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Дети
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды мечтала о большой семье (фото)
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь