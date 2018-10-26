Где находится послание человечеству после Апокалипсиса (фото)
Это десять заповедей и инструкции по созданию компаса, календаря и часов.
Это десять заповедей и инструкции по созданию компаса, календаря и часов.
На частной ферме в американском штате Джорджия расположен необычный монумент, известный как Джорджийские скрижали.
По аналогии со скрижалями из Ветхого Завета, на граните высечены «заповеди» для тех, кто выживет после вероятного глобального катаклизма. Надписи сделаны на 8 языках: английском, испанском, суахили, хинди, иврите, арабском, китайском и русском.
Текст на русском гласит:
Кто именно придумал такой памятник, не известно. Человек под выдуманным именем Роберт Кристиан (фамилия созвучна со словом «христианин») оплатил его сооружение в 1980 году. Высота монумента составила больше 6 метров, а вес — около 100 тонн.
Четыре основных плиты памятника ориентированы в соответствии с годичным циклом перемещения Солнца. Через отверстия в центральной плите можно увидеть Полярную звезду, а также солнце в момент солнцестояний и равноденствий. Внутри монумента находится солнечный календарь, указывающий день года. Кроме того, на скрижалях высечены инструкции по созданию компаса, календаря и часов.
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