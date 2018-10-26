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16:34 (мск), источник: Mail Новости

Где находится послание человечеству после Апокалипсиса (фото)

Это десять заповедей и инструкции по созданию компаса, календаря и часов.

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На частной ферме в американском штате Джорджия расположен необычный монумент, известный как Джорджийские скрижали.

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По аналогии со скрижалями из Ветхого Завета, на граните высечены «заповеди» для тех, кто выживет после вероятного глобального катаклизма. Надписи сделаны на 8 языках: английском, испанском, суахили, хинди, иврите, арабском, китайском и русском.

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Текст на русском гласит:

  1. Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой.
  2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.
  3. Найдём новый живой язык, способный объединить человечество.
  4. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных.
  5. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.
  6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.
  7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.
  8. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.
  9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.
  10. Не будьте раковой опухолью для земли, природе тоже оставьте место!

Кто именно придумал такой памятник, не известно. Человек под выдуманным именем Роберт Кристиан (фамилия созвучна со словом «христианин») оплатил его сооружение в 1980 году. Высота монумента составила больше 6 метров, а вес — около 100 тонн.

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Четыре основных плиты памятника ориентированы в соответствии с годичным циклом перемещения Солнца. Через отверстия в центральной плите можно увидеть Полярную звезду, а также солнце в момент солнцестояний и равноденствий. Внутри монумента находится солнечный календарь, указывающий день года. Кроме того, на скрижалях высечены инструкции по созданию компаса, календаря и часов.

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