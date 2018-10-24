Туристы открыли для себя странные памятники Югославии (фото)
Скульптуры времен Тито снова актуальны.
Скульптуры времен Тито снова актуальны.
В Югославии во времена Иосипа Броза Тито были построены десятки памятников в честь победы во Второй мировой войне. Военные мемориалы в стиле брутализма сегодня снова стали интересны не только искусствоведам и историкам, но и многим туристам. Крупные западные издания посвятили им несколько публикаций. Памятники называют «странными», «космическими» и даже «жуткими», но все обозреватели сходятся во мнении, что они созвучны современным стилям в искусстве.
В городе
Памятник павшим воинам появился в 1974 году в городке Голубовцы в 15 км от столицы Черногории Подгорицы.
На холме к северу от Бундали в Боснии и Герцеговине стоит памятник свободе.
Памятник павшим героям Национальной освободительной войны создал Петар Крстич в 1978 году. Он находится в городе Братунац на востоке Боснии и Герцеговины вблизи реки Дрины.
В 1971 году в национальном парке Сутьеска, где прошла знаменитая Битва на Сутьеске или Пятое немецкое наступление, был воздвигнут памятник павшим в боях партизанам, который входит в мемориальный комплекс «Долина героев» в Боснии и Герцеговине.
Монумент революции был воздвигнут в Западной Боснии в 1972 году в память о битве за Козару 1942 года. Это было одно из крупнейших сражений на Югославском фронте Второй мировой войны. Югославские партизаны оказывали сопротивление наступающим
Кулаки — памятник в Мемориальном парке «Бубань» в Сербии. Во время Второй мировой войны это место было одним из крупнейших захоронений на территории Югославии. Здесь хоронили узников концлагерей и других заключенных.
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