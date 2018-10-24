Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яркая реакция украинских СМИ на заявление Путина
Почему может взорваться супервулкан
Сын Елены Ваенги восхитил соцсети художественным талантом
«Первый канал» ответил на претензии из-за трансляции концерта
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Принц Джордж увлекся балетом
В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных
«Первый канал» ответил на претензии из-за трансляции концерта
Басков подшутил над разводящейся Степаненко в шоу Малахова
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Под прицелом Браунинга: Медведева назвала Канаду домом
Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы блистала на приеме
Максим Фадеев набрал 12 кг после приема таблеток для похудения
Российское оружие будущего оказалось бесполезным (фото)
7 секретов WhatsApp, которые надо знать
В возрасте 77 лет умер один из богатейших людей мира: долго болел
Крым предложили переименовать
Фоторепортажи
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
8Рим завалило льдом
14:51 (мск), источник: Mail Новости

Туристы открыли для себя странные памятники Югославии (фото)

Скульптуры времен Тито снова актуальны.

Наверх

В Югославии во времена Иосипа Броза Тито были построены десятки памятников в честь победы во Второй мировой войне. Военные мемориалы в стиле брутализма сегодня снова стали интересны не только искусствоведам и историкам, но и многим туристам. Крупные западные издания посвятили им несколько публикаций. Памятники называют «странными», «космическими» и даже «жуткими», но все обозреватели сходятся во мнении, что они созвучны современным стилям в искусстве.

В городе Илирска-Бистрица на юге Словении, вблизи границы с Хорватией, в 1965 году построили памятник Национальной освободительной войне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Памятник павшим воинам появился в 1974 году в городке Голубовцы в 15 км от столицы Черногории Подгорицы.

Во время загрузки произошла ошибка.

На холме к северу от Бундали в Боснии и Герцеговине стоит памятник свободе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Памятник павшим героям Национальной освободительной войны создал Петар Крстич в 1978 году. Он находится в городе Братунац на востоке Боснии и Герцеговины вблизи реки Дрины.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 1971 году в национальном парке Сутьеска, где прошла знаменитая Битва на Сутьеске или Пятое немецкое наступление, был воздвигнут памятник павшим в боях партизанам, который входит в мемориальный комплекс «Долина героев» в Боснии и Герцеговине.

Во время загрузки произошла ошибка.

Монумент революции был воздвигнут в Западной Боснии в 1972 году в память о битве за Козару 1942 года. Это было одно из крупнейших сражений на Югославском фронте Второй мировой войны. Югославские партизаны оказывали сопротивление наступающим немецко-хорватским войскам в Северо-Западной Боснии близ горы Козара.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кулаки — памятник в Мемориальном парке «Бубань» в Сербии. Во время Второй мировой войны это место было одним из крупнейших захоронений на территории Югославии. Здесь хоронили узников концлагерей и других заключенных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Кремль заявил о «чрезвычайной опасности» новой гонки вооружений
Ураган «Валака» полностью смыл один из гавайских островов
Министр труда заявил о беспрецедентном росте зарплат россиян
Не смотревшему «Движение вверх» школьнику поставили двойку
Глава МВД Италии назвал пострадавших в Риме «псевдоболельщиками»
Социологи назвали самую престижную профессию в России
Пилоты рассказали об отношении к аплодисментам при посадке
Спорт
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками ЦСКА занимает третье место в группе G, отставая на два очка от лидеров «Ромы» и «Реала». Свой следующий матч команда снова проведет с «Ромой». Встреча состоится 7 ноября
Hi-Tech
Названы самые популярные цвета смартфонов в мире Предпочтения пользователей меняются и производители подстраиваются под них.
Авто
Абсолютно новый КАМАЗ: первое официальное видео В Набережных Челнах до конца года соберут опытную партию первого российского премиум-грузовика, а в следующем — наладят серийное производство новинки
Кино
Александрова, Бледанс, Михалкова: звезды на премьере сериала Презентацию телевизионной драмы «Обычная женщина» посетили многие звезды российского кино
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Как дизайнеры обустроили однушку в новостройке с гардеробной (фото)
Дети
Ирина Дубцова показала подросшего сына Поклонники спорят, на кого больше похож Артем (фото)
Леди
6 звездных женщин, которые ушли к любовникам Иногда страсть захватывает так, что ради нее бросают самую крепкую семью и самых верных мужей. Рассказываем о звездах, которые ушли к любовникам.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь