Где обитает бородатая рыба, названная в честь криминального гения
Рыбка Cheilopogon cyanopterus из семейства летучих рыб редко попадает в объективы подводных фотографов. Но узнать ее несложно — красавица отрастила роскошную «бороду».
Рыбка Cheilopogon cyanopterus из семейства летучих рыб редко попадает в объективы подводных фотографов. Но узнать ее несложно — красавица отрастила роскошную «бороду».
Эта летучая рыба обитает в теплых водах у берегов Флориды и в
Cheilopogon cyanopterus живет на мелководье у берегов. Рыбка вырастает в среднем до 40 см в длину.
Отличительной особенностью летучих рыб являются их необычно большие грудные плавники. Они помогают рыбам выпрыгивать из воды и пролетать небольшое расстояние. Обычно они «летают», когда им грозит опасность, но иногда — и без видимых причин.
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