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14:14 (мск), источник: Mail Новости

Где обитает бородатая рыба, названная в честь криминального гения

Рыбка Cheilopogon cyanopterus из семейства летучих рыб редко попадает в объективы подводных фотографов. Но узнать ее несложно — красавица отрастила роскошную «бороду».

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Эта летучая рыба обитает в теплых водах у берегов Флориды и в Индо-Тихоокеанской области. На Востоке ее прозвали «Фу Манчу» в честь литературного персонажа, придуманного английским писателем Саксом Ромером. Его доктор Фу Манчу является криминальным гением, профессором Мориарти и Фантомасом в одном лице.

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Cheilopogon cyanopterus живет на мелководье у берегов. Рыбка вырастает в среднем до 40 см в длину.

Отличительной особенностью летучих рыб являются их необычно большие грудные плавники. Они помогают рыбам выпрыгивать из воды и пролетать небольшое расстояние. Обычно они «летают», когда им грозит опасность, но иногда — и без видимых причин.

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