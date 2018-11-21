Здание бразильской школы признали лучшим в мире (фото)
За свою постройку архитекторы удостоились престижной премии.
За свою постройку архитекторы удостоились престижной премии.
Children Village («Детский поселок») — это новая учебная
Технически Children Village — это несколько абсолютно идентичных зданий, объединенных общей террасой, большим двором и помещениями для игры, отдыха и занятий.
Всего в школе живут и учатся 540 учеников, а потому здание спроектировано таким образом, чтобы места и личного пространства хватило всем. Кстати, часть помещений была создана вместе с детьми, чтобы они тоже смогли стать частью проекта.
Новая школа, которую логичнее всего назвать студенческим городком, в ноябре выиграла престижную международную премию RIBA 2018 и была признана самым лучшим архитектурным проектом 2018 года. И это несмотря на то, что бразильское здание конкурировало с 199 другими проектами из 16 стран мира.
Престижная премия RIBA 2018 присуждается раз в два года и вознаграждает самые вдохновляющие и значимые новые архитектурные проекты со всего мира.
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