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11:46 (мск), источник: Mail Новости

Отель на Бали запретил гостям пользоваться гаджетами

Новая кампания направлена на то, чтобы наслаждаться окружающим миром.

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Руководство люксового отеля Ayana Resort на Бали решило бороться с интернет-зависимостью своих гостей, которые из-за гаджетов не могут по достоинству оценить великолепие этого курорта.

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В отеле решили ввести запрет на использование любых электронных устройств у бассейна River Pool с 09:00 до 17:00. Кампания называется In the Moment, что в данном случае переводится как «Наслаждайся моментом».

В часы запрета на гаджеты гостям предлагается общаться друг с другом, плавать, загорать, читать или играть в настольные игры.

Возле бассейна также установлены надежные камеры хранения, где можно оставить свой телефон или планшет.

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Отметим, что всего на территории комплекса есть 12 различных бассейнов и запрет на использование гаджетов действует пока только на территории River Pool, но, если эксперимент окажется удачным, то кампанию могут расширить.

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