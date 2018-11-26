Отель на Бали запретил гостям пользоваться гаджетами
Новая кампания направлена на то, чтобы наслаждаться окружающим миром.
Новая кампания направлена на то, чтобы наслаждаться окружающим миром.
Руководство люксового отеля Ayana Resort на Бали решило бороться с
В отеле решили ввести запрет на использование любых электронных устройств у бассейна River Pool с 09:00 до 17:00. Кампания называется In the Moment, что в данном случае переводится как «Наслаждайся моментом».
Возле бассейна также установлены надежные камеры хранения, где можно оставить свой телефон или планшет.
Отметим, что всего на территории комплекса есть 12 различных бассейнов и запрет на использование гаджетов действует пока только на территории River Pool, но, если эксперимент окажется удачным, то кампанию могут расширить.
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