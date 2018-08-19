Как выглядят лучшие пляжи на Сейшелах (фото)
Сейшельские Острова выбирают для медового месяца. Сюда же приезжают любители дайвинга.
Сейшельские Острова выбирают для медового месяца. Сюда же приезжают любители дайвинга.
Anse Source d'Argent
Этот кусочек рая может показаться знакомым, что неудивительно. Anse Source d'Argent — один из самых фотографируемых пляжей в мире. Здесь же проходили съемки многих фильмов, в том числе «Изгоя» с Томом Хэнксом и «Крузо».
Anse Source d'Argent — популярнейший пляж на острове
Anse Intendance
Anse Intendance расположен на тихом южном побережье Маэ. Это один из самых зеленых пляжей острова. Пальмы, живописные валуны и чистый белый песок привлекают сюда многих туристов. Хотя Anse Intendance — общественный пляж, здесь расположен пятизвездочный Banyan Tree, единственный элитный отель на побережье.
Поскольку пляж не защищен рифом, здесь небезопасно плавать. В то же время он отлично подходит для серферов.
Anse Lazio
Пляж длиной в полкилометра находится на Праслене, втором по величине острове Сейшельских островов.
На пляж легко добраться на машине или автобусе. Если пройти вдоль береговой линии, можно найти небольшие уединенные бухты. Океан в этом месте богат кораллами, благодаря чему место привлекает любителей снорклинга.
Beau Vallon
Самый длинный пляж острова Маэ также является самым посещаемым благодаря множеству ресторанов, гостевых домиков и водных видов спорта.
Вдали от оживленных мест туристы устраивают пикники и слушают музыку под деревьями такамака. Здесь же можно попробовать креольскую кухню и напитки, купить местную одежду.
Honeymoon Beach
Один из самых уединенных пляжей на Сейшелах является также одним из самых дорогих. Он расположен на острове Норт, принадлежащем российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.
Здесь праздновали свой медовый месяц Уильям и Кейт, герцог и герцогиня Кембриджские. Ночь на острове обойдется «всего» в 5 тысяч долларов.
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