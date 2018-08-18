Малоизведанный остров составил конкуренцию Бали (фото)

Индонезийский остров Бали хорошо изучен туристами. Курорты Кута, Семиньяк, Санур, Нуса-Дуа пользуются популярностью у многих путешественников.
Но мало кому известно, что совсем рядом находятся места, готовые посоперничать с Бали за статус райского острова. Путешественники еще не успели исходить их вдоль и поперек, благодаря чему они и сегодня поражают первозданной красотой.
Один из них — Нуса-Пенида. Райский островок примерно в 12 км к юго-востоку от Бали отделен от туристической Мекки проливом Бадунг. Совсем небольшой — чуть более 19 км в длину и 13 км в ширину — он является домом для 48 тысяч человек, проживающих в 41 деревне. Их главное занятие — сельское хозяйство.
С юго-востока на северо-запад острова проходит холмистая гряда, возвышающаяся на 500 метров над уровнем моря. А вот южное побережье представлено живописными клифами — отвесными обрывами, поднимающимися на 100—200 м.
Климат здесь более жаркий и засушливый чем на соседнем Бали. На острове нет постоянных рек. Русла наполняются водой только в период муссонов.
Остров Нуса-Пенида — птичий заповедник. Здесь обитают большой желтохохлый какаду, многоцветный лорикет, рисовка и другие редкие виды птиц.
Чтобы добраться до острова, нужно сесть на паром в порту Padang Bay на Бали. Путешествие продлится около получаса.
На Нуса-Пенида слабо развита туристическая инфраструктура. Но плохие дороги и отсутствие развлечений компенсируются потрясающими пляжами и невероятными видами.