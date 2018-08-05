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09:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самый маленький в мире застроенный остров (фото)

Несмотря на размеры, у него очень важная миссия.

Самый маленький остров с постройкой (так официально записано в Книге рекордов Гиннесса) находится в 6,4 км на запад от островов Силли в британском Корнуолле. Он представляет собой скалу с построенным на ней маяком.

Скала Бишоп действительно крохотная — всего 46 метров в длину и 16 метров в ширину.

Строительство маяка на острове началось в 1847 году, но первое строение смыло волнами. 49-метровый маяк, который стоит сейчас, построили в 1858 году. С 1992 года маяк автоматизирован, а на его вершине сделана посадочная площадка для вертолетов.

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