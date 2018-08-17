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16:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Чем Кривой лес в Польше привлекает сотни туристов (фото)

Его история до сих пор остается тайной.

Рядом с городом Грыфино в области Померания в Польше есть удивительное место — Кривой лес. Сосновая роща площадью 1,7 гектаров была высажена в 30-х годах прошлого века. На этой территории растут около 400 искривленных деревьев, стволы которых на высоте 20−25 см от земли делают резкий изгиб под углом почти в 90 градусов в северном направлении, а затем снова выпрямляются, образуя красивую дугу.

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Интересно, что другие деревья вокруг Кривого леса растут совершенно обычно. Из-за этого версий о том, почему именно эти сосны имеют такой причудливый вид, великое множество: от правдоподобных до мистических.

Наиболее вероятной причиной искривления деревьев называют бизнес.

Якобы саженцы специально искривляли, чтобы затем использовать гнутые стволы в производстве мебели.

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Еще одна версия гласит о том, что местный лесник искривлял молодые деревья в направлении севера, чтобы заблудившиеся в лесу люди могли определить направление.

Кроме таких логических предположений, есть и мистические. Любители непознанного уверены, что на этом месте находится геопатогенная зона или портал в другие миры, а местная легенда гласит, что в этих местах когда-то жила ведьма, которая защищала свой лес от незваных гостей. Когда сюда нагрянули лесорубы, деревья ожили и стали уклоняться от топора, но так и остались изогнутыми, когда те в ужасе разбежались.

Сейчас Кривой лес является популярной достопримечательностью Польши и находится под защитой государства.

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