Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС ответил на «морской конфликт» РФ и Украины в Азовском море
Почему мы пьем в самолетах томатный сок (и немного про вино)
В сети удивляются сходству принцессы Шарлотты и племянницы принцессы Дианы
Лавров сделал заявление на фоне военного положения на Украине
В России рухнули цены на частные дома
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Украинцы недоумевают от «Азовского конфликта»: почему не стреляли
Свадьба Алибасова взбесила Садальского
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
СМИ: Эскортница выбежала обнажённая в коридор отеля - видео
Видео: ответ РФ на вторжение украинских кораблей
Россия дала обещание Украине после инцидента в Керченском проливе
Что сделали США после ситуации с кораблями Украины
В Харькове жгут шины, в Одессе - фаеры: украинцы против РФ
Морской бой: подробности битвы моряков ВСУ и ФСБ
Почему россияне бросают родину и покупают дома в Португалии
Какие дела в доме нужно обязательно сделать к зиме
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
20:16 (мск), источник: Mail Новости

Раненый голубь сам пришел в ветеринарную клинику и постучался в дверь

Кажется, это самый самостоятельный голубь на свете.

Наверх

В один из рабочих дней сотрудники ветеринарной клиники, находящейся в Омске, услышали легкий стук в дверь. Так как она была стеклянной, врачи сразу увидели, кто к ним пришел. За дверью стоял породистый голубь.

Птица по имени Френк была ранена и нуждалась в помощи. Голубю сделали рентген, и оказалось, что у него перелом плечевой кости. По словам ветеринаров, больше всего их поразило то, что Френк будто бы знал, куда ему нужно, и пришел именно в ту клинику, где был подходящий врач.

Совместно с врачами из другой ветеринарной клиники голубя прооперировали. На поправку Френк пошел очень быстро: в тот же день он начал есть, пить и даже махать больным крылом. Врачи говорят, что сейчас голубь уже здоров, но выпускать его на свободу пока рано: нужно, чтобы он разработал крыло. После выписки Френка собираются отправить в омский зоомагазин, где он сможет найти будущих хозяев.

Читайте также:

Порошенко объяснил необходимость военного положения на Украине
США выразили обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе
Нурмагомедова в резкой форме отреагировал на вопросы СМИ
Танцуй и кайся. Как развлекалась дочь Петра I
Художник сделал коллаж из фото умерших в 2018 году знаменитостей
Тимошенко считает, что Киев вправе требовать военной помощи
Неандертальцы скрещивались с людьми современного типа дважды
Спорт
Попасть в тройку: биатлонной сборной России поставили задачу Глава СБР Владимир Драчев видит россиян на пьедестале
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто Российский дизайнер Сергей Баринов, известный своими проектами по возрождению советской автоклассики, завершил работу над новым ярким проектом
Кино
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон» Организаторы престижной музыкальной премии в 23-й раз наградили лауреатов
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
7 признаков плохого ремонта
В России рухнули цены на частные дома
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Дети
Дочь Натальи Ветлицкой травят в испанской школе Певица пожаловалась на жестокость подростков
Леди
54 подарка на Новый год 2019 до 1000 рублей Ты не успеешь оглянуться, как наступит главный праздник года, так что запасаться подарками нужно пораньше
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь