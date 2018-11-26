Раненый голубь сам пришел в ветеринарную клинику и постучался в дверь

В один из рабочих дней сотрудники ветеринарной клиники, находящейся в Омске, услышали легкий стук в дверь. Так как она была стеклянной, врачи сразу увидели, кто к ним пришел. За дверью стоял породистый голубь.

Птица по имени Френк была ранена и нуждалась в помощи. Голубю сделали рентген, и оказалось, что у него перелом плечевой кости. По словам ветеринаров, больше всего их поразило то, что Френк будто бы знал, куда ему нужно, и пришел именно в ту клинику, где был подходящий врач.

Совместно с врачами из другой ветеринарной клиники голубя прооперировали. На поправку Френк пошел очень быстро: в тот же день он начал есть, пить и даже махать больным крылом. Врачи говорят, что сейчас голубь уже здоров, но выпускать его на свободу пока рано: нужно, чтобы он разработал крыло. После выписки Френка собираются отправить в омский зоомагазин, где он сможет найти будущих хозяев.