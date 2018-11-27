Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Украина «заплатит» за керченский инцидент - политолог
Огромный кроссовер Hyundai: первые фото без камуфляжа
На концерте «Би-2» во Владивостоке фанатке потребовалась помощь медиков
Китай сделал предупреждение Украине по конфликту с Россией
Названы лучшие места России для переезда
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
42-летняя Анастасия Волочкова готовится стать матерью
Алсу показала красавиц-дочерей
17-летняя Пуговка выступила на открытии катка СТС
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
Российский оперный певец порвал рот на концерте - фото
Россиянка вышла за старого короля Малайзии - фото
«Сбежал»: в Раде о Порошенко, не выступившем о военном положении
Реакция Киеве на признание капитана в провокации
Будь моей последний раз: Жена отказала экс-мужу в сексе и погибла
Советский ведущий Юрий Ковеленов умер - причина
10 огромных немецких догов. Правда огромных
Ученые раскрыли секрет шершавого языка кошек
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
17:27 (мск), источник: Mail Новости

Американца забыли пристегнуть к дельтаплану (видео)

У этой истории мог бы быть очень печальный финал.

Наверх

Житель Флориды Крис Гурский вместе со своей супругой Гэйл еще в середине октября отправились в отпуск в Швейцарию. Там супруги решили порадовать себя экстремальным развлечением и полетать на дельтаплане на высоте около 1200 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но если у Гэйл все получилось, то от Криса в тот день удача отвернулась. Как оказалось, пилот забыл пристегнуть страховочные ремни мужчины к летательному аппарату, но об этом они узнали уже во время полета.

Сначала Крис отчаянно пытался ухватиться за инструктора, а затем зацепился одной рукой за дельтаплан. В это время пилот пытался приземлиться, но набрал еще большую высоту. В общей сложности мужчины кружили в воздухе чуть больше двух минут, и то, что все это время Крис сумел продержаться, — настоящее чудо.

Его руки соскользнули, когда дельтаплан уже пошел на приземление, так что в результате падения американец отделался лишь перелом запястья правой руки и разрывом сухожилия бицепса левой руки.

В больнице Крис провел всего сутки, зато впечатлений ему хватило надолго. Весь полет он снял на камеру GoPro, а видео с жутким рассказом о своих приключениях опубликовал в конце ноября на YouTube.

В конце своего повествования Крис отметил, что непременно попробует полетать на дельтаплане еще, ведь своим первым полетом он так и не успел насладиться.

Читайте также:

Медведев оценил шансы Порошенко на переизбрание президентом
Коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой
Российский бизнес оценил последствия санкций
Метеорологи пообещали феномен Эль-Ниньо этой зимой
Художница умело прячет себя на автопортретах (фото)
Как закрытый атомный город превратился в «мегасвалку»
Спорт
Страхи и падения: что не так с Медведевой Евгения Медведева не попала даже в финал Гран-при и не выиграла до сих пор ни одного старта в текущем сезоне
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей Эту схему наши мошенники позаимствовали из США, где жулики подкладывают 100-долларовые купюры под щётки стеклоочистителя
Кино
17-летняя Пуговка выступила на открытии катка СТС Екатерина Старшова исполнила роль Снежной королевы в театрализованном представлении
Недвижимость
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
Дети
42-летняя Анастасия Волочкова готовится стать матерью Балерина серьезно задумалась о ребенке, когда в ее жизни появился новый возлюбленный
Леди
Владимир Машков все еще альфа-самец (фото) Рассказываем о том, почему 55-летний актер все еще остается главным альфа-самцом на российской сцене.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь