Американца забыли пристегнуть к дельтаплану (видео)

Житель Флориды Крис Гурский вместе со своей супругой Гэйл еще в середине октября отправились в отпуск в Швейцарию. Там супруги решили порадовать себя экстремальным развлечением и полетать на дельтаплане на высоте около 1200 метров.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dLBJA8SlH2w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но если у Гэйл все получилось, то от Криса в тот день удача отвернулась. Как оказалось, пилот забыл пристегнуть страховочные ремни мужчины к летательному аппарату, но об этом они узнали уже во время полета.

Сначала Крис отчаянно пытался ухватиться за инструктора, а затем зацепился одной рукой за дельтаплан. В это время пилот пытался приземлиться, но набрал еще большую высоту. В общей сложности мужчины кружили в воздухе чуть больше двух минут, и то, что все это время Крис сумел продержаться, — настоящее чудо.

Его руки соскользнули, когда дельтаплан уже пошел на приземление, так что в результате падения американец отделался лишь перелом запястья правой руки и разрывом сухожилия бицепса левой руки.

В больнице Крис провел всего сутки, зато впечатлений ему хватило надолго. Весь полет он снял на камеру GoPro, а видео с жутким рассказом о своих приключениях опубликовал в конце ноября на YouTube.

В конце своего повествования Крис отметил, что непременно попробует полетать на дельтаплане еще, ведь своим первым полетом он так и не успел насладиться.