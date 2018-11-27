Американца забыли пристегнуть к дельтаплану (видео)
У этой истории мог бы быть очень печальный финал.
У этой истории мог бы быть очень печальный финал.
Житель Флориды Крис Гурский вместе со своей супругой Гэйл еще в середине октября отправились в отпуск в Швейцарию. Там супруги решили порадовать себя экстремальным развлечением и полетать на дельтаплане на высоте около 1200 метров.
Но если у Гэйл все получилось, то от Криса в тот день удача отвернулась. Как оказалось, пилот забыл пристегнуть страховочные ремни мужчины к летательному аппарату, но об этом они узнали уже во время полета.
Сначала Крис отчаянно пытался ухватиться за инструктора, а затем зацепился одной рукой за дельтаплан. В это время пилот пытался приземлиться, но набрал еще большую высоту. В общей сложности мужчины кружили в воздухе чуть больше двух минут, и то, что все это время Крис сумел продержаться, — настоящее чудо.
В больнице Крис провел всего сутки, зато впечатлений ему хватило надолго. Весь полет он снял на камеру GoPro, а видео с жутким рассказом о своих приключениях опубликовал в конце ноября на YouTube.
В конце своего повествования Крис отметил, что непременно попробует полетать на дельтаплане еще, ведь своим первым полетом он так и не успел насладиться.
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