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14:02 (мск), источник: Mail Новости

В США собака нашла на заднем дворе зуб мамонта

Подлинность находки подтвердили палеонтологи.

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В сентябре на острове Уидби в американском штате Вашингтон 8-месячный щенок золотистого ретривера по кличке Скаут сделал историческое открытие, играя во дворе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вырыв небольшую яму, пес нашел нечто, похожее на камень или кусок дерева. По словам его хозяина Кирка Лейсуэлла, обычно такие находки Скаута не особо интересуют, но в этот раз он носил предмет в пасти несколько дней.

Решив разобраться в ситуации, Кирк отобрал находку, помыл и высушил. И тут он обнаружил, что непонятный предмет стал похож на кость.

Лейсуэлл отправил фото находки в Музей Бёрка и был удивлен, узнав, что «камень» оказался зубом мамонта возрастом в 13 тысяч лет.

По словам специалистов, останки этих древних гигантских животных уже ни раз находили в этом регионе.

Найденный зуб останется у Кирка, который планирует сохранить его для наследников как семейную реликвию.

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