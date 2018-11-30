В США собака нашла на заднем дворе зуб мамонта

В сентябре на острове Уидби в американском штате Вашингтон 8-месячный щенок золотистого ретривера по кличке Скаут сделал историческое открытие, играя во дворе.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/b998c4b6-ee20-49da-9f80-08845c58e077" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1258025" target="_blank">Собака нашла зуб мамонта</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Вырыв небольшую яму, пес нашел нечто, похожее на камень или кусок дерева. По словам его хозяина Кирка Лейсуэлла, обычно такие находки Скаута не особо интересуют, но в этот раз он носил предмет в пасти несколько дней.

Решив разобраться в ситуации, Кирк отобрал находку, помыл и высушил. И тут он обнаружил, что непонятный предмет стал похож на кость.

Лейсуэлл отправил фото находки в Музей Бёрка и был удивлен, узнав, что «камень» оказался зубом мамонта возрастом в 13 тысяч лет.

По словам специалистов, останки этих древних гигантских животных уже ни раз находили в этом регионе.

Найденный зуб останется у Кирка, который планирует сохранить его для наследников как семейную реликвию.