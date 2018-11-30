Кот подвел канадца при запуске самодельной ракеты (видео)
Просто у него были свои планы.
Просто у него были свои планы.
25-летний видеоблогер из канадского города Альберта Стивен Робинсон ведет на YouTube канал How to Learn Anything («Как научиться чему угодно»).
В своих роликах Стивен учится мастерить роботов, взламывать замки и много чему еще. Однажды ему пришла в голову идея научить кота запускать самодельную ракету. Сначала он хотел проделать это с собакой, но задача показалась ему слишком простой — как известно, коты более своенравны и хуже поддаются дрессировке.
Посоветовавшись со специалистами, Стивен начал двухмесячный курс обучения кота по кличке Блу. Животное по команде должно было нажимать на красную кнопку и получать за это вкусняшки. В конце концов Блу понял, что от него хотят и за еду соглашался следовать указаниям.
Блогер подумал, что дело сделано:
Мохнатого пришлось уговаривать с помощью все тех же вкусняшек. В итоге ракету удалось запустить только с 22-й попытки.
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