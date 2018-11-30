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15:49 (мск), источник: Mail Новости

Кот подвел канадца при запуске самодельной ракеты (видео)

Просто у него были свои планы.

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25-летний видеоблогер из канадского города Альберта Стивен Робинсон ведет на YouTube канал How to Learn Anything («Как научиться чему угодно»).

Во время загрузки произошла ошибка.

В своих роликах Стивен учится мастерить роботов, взламывать замки и много чему еще. Однажды ему пришла в голову идея научить кота запускать самодельную ракету. Сначала он хотел проделать это с собакой, но задача показалась ему слишком простой — как известно, коты более своенравны и хуже поддаются дрессировке.

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Посоветовавшись со специалистами, Стивен начал двухмесячный курс обучения кота по кличке Блу. Животное по команде должно было нажимать на красную кнопку и получать за это вкусняшки. В конце концов Блу понял, что от него хотят и за еду соглашался следовать указаниям.

Блогер подумал, что дело сделано: по-быстрому соорудил ракету, «командный пункт» для кота, и принялся снимать видео. Но в самый ответственный момент Блу поменял свои планы и вместо того, чтобы нажать красную кнопку, завалился на спину и начал перекатываться с бока на бок.

Мохнатого пришлось уговаривать с помощью все тех же вкусняшек. В итоге ракету удалось запустить только с 22-й попытки.

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