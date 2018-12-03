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18:06 (мск), источник: Mail Новости

Фотограф показал, как дельфины «дурачат» рыбу

У них есть свои трюки.

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Афалины имеют в своем распоряжении несколько хитрых трюков, помогающих им добывать пищу.

Один из них удалось запечатлеть подводному фотографу Брайану Скерри, который снимает морских обитателей Флориды и сотрудничает с ведущими изданиями о живой природе.

На снимке видно, как трое дельфинов создали в воде илистое кольцо вокруг косяка рыбы. Рыба не может преодолеть этот барьер и начинает выпрыгивать из воды прямо афалинам в рот.

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Афалины являются самыми распространёнными дельфинами. Они достигают от 2 до 4 метров в длину и весят от 150 до 650 килограммов. Живут эти дельфины в среднем около 20 лет. В России Афалины обитают в Черном море и на Дальнем Востоке.

Грязевым шлейфом афалины загоняют рыб семейства кефалевые. Такой вид охоты они практикуют только в стае. Один из дельфинов описывает круги вокруг стаи рыб, поднимая со дна клубы ила и грязи. В это время его напарники дежурят за кольцом и ждут, когда рыба выпрыгнет.

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