Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грызлов покинул заседание в Минске из-за слов украинцев
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Ирина Дубцова показала, как выглядела в детстве
Елена Захарова вышла в свет в кожаных брюках и откровенном топе
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
Завещание Буша для США: РФ выставит счёт за СССР
Брилев ответил на совет Познера сдать паспорт
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018»
Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе
«Странно, что Медведева платит сама»: как финансируют фигуристов
Умер актер Виталий Ендовицкий
Россияне потребовали у Путина отставки губернатора
Врач, считающий себя звездой, выгнал из больницы Харатьяна - СМИ
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Бани и кабинеты лишились неприкосновенности
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
15:47 (мск), источник: Mail Новости

Американец составил суточный график мяуканья своего кота

И его пик пришелся на 4:30 утра.

Наверх

Программист из американского штата Массачусетс Ник Юсофф провел целые сутки, наблюдая за своим котом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе эксперимента ему удалось составить целых два графика мяуканья и отследить, в какое время кот наиболее разговорчив и что именно побуждает его мяукать в определенный момент. Оба графика Ник опубликовал в соцсетях.

Так, за 24 часа подопытный кот мяукнул 219 раз. Пик разговорчивости хвостатого пришелся на полпятого утра — в это время он издал звуки более 30 раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также очень активным кот оказался во время кормления: пока Ник насыпал ему еду, тот умудрился мяукнуть примерно 10 раз, а перекусив, продолжал «разговаривать» еще на протяжении часа.

Днем кот был относительно спокоен, но с приближением вечернего кормления снова начал мяукать.

А вот с часу ночи до четырех утра кот спал без задних лап и не издавал ни звука.

На первом графике Ник указал время кормления и интенсивность мяуканья по часам. А на втором — вычислил среднее количество мяуканий в час.

Читайте также:

Путин объяснил отказ говорить с Порошенко по телефону
Власти ХМАО разработают новый герб региона без «мужика в трусах»
Убивают любого. Какие народы самые враждебные на планете?
«Тарифный человек» Трамп обрушил фондовые рынки
Генштаб рассказал о новых целях для ракет после разрыва ДРСМД
Как выглядит самая опасная в мире улитка (фото)
Путин вручил премию «Доброволец России — 2018»
Спорт
Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе "Вашингтон" Александра Овечкина потерпел неожиданное поражение от команды, которую одолел в финале Кубка Стэнли сезона-2017/18
Hi-Tech
Российские мошенники крадут ваши деньги по-новому Такого еще не было.
Авто
В России вскоре могут отменить «бесплатные 20 км/ч» В ближайшее время чиновники планируют отказаться от практики нештрафуемого превышения скорости на 20 км/ч
Кино
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети» Певица сообщила, что будет болеть за Микеллу в новом сезоне проекта
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали
Популярные темы на «Детях»
платья Скарлетт О'Хара из фильма 1939 года "Унесённые ветром" 232
Кто прав,кто не прав.... 205
что принято дарить воспитателям в детском саду? 158
Зовет замуж в исключительных случаях 128
Леди
5 причесок, которые сильно портят волосы Красота требует жертв? Возможно, но не в том случае, когда жертвой становятся твои волосы
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь