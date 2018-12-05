Американец составил суточный график мяуканья своего кота
И его пик пришелся на 4:30 утра.
И его пик пришелся на 4:30 утра.
Программист из американского штата Массачусетс Ник Юсофф провел целые сутки, наблюдая за своим котом.
В ходе эксперимента ему удалось составить целых два графика мяуканья и отследить, в какое время кот наиболее разговорчив и что именно побуждает его мяукать в определенный момент. Оба графика Ник опубликовал в соцсетях.
Так, за 24 часа подопытный кот мяукнул 219 раз. Пик разговорчивости хвостатого пришелся на полпятого утра — в это время он издал звуки более 30 раз.
Также очень активным кот оказался во время кормления: пока Ник насыпал ему еду, тот умудрился мяукнуть примерно 10 раз, а перекусив, продолжал «разговаривать» еще на протяжении часа.
А вот с часу ночи до четырех утра кот спал без задних лап и не издавал ни звука.
На первом графике Ник указал время кормления и интенсивность мяуканья по часам. А на втором — вычислил среднее количество мяуканий в час.
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