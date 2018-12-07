Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слишком радикально: Германии меняет позицию по «Северному потоку»
В линейке Nissan появилась модель за 1 миллион евро
«Улыбайся и терпи»: что не так с похудением от Елены Малышевой
Кого боятся дальнобойщики, которые едут на Украину
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Хаски трижды спасла хозяйку от рака
8 звезд со странными и противными привычками
“Государство будет тебя за это карать”: Собчак об избиении
Народная артистка Анисимова умерла - причина
"Ощущение, что ты попал в кино": россиянин об увиденном в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
В линейке Nissan появилась модель за 1 миллион евро
Chevrolet Niva: продолжение следует
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Фоторепортажи
18Погромы в Париже
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
17:34 (мск), источник: Mail Новости

Американская невеста составила дресс-код для гостей в соответствии с их весом

И попросила не выглядеть на ее свадьбе «как мусор».

Наверх

Пользователь Reddit под ником Insanepeopleonfb опубликовал скриншот переписки из Facebook, в котором анонимная невеста расписала правила для гостей своей будущей свадьбе.

Bride Demands Guests Wear $1k Attire from r/ChoosingBeggars

Главным в послании оказался специфический дресс-код, согласно которому девушки и женщины до 72 килограммов должны быть одеты в зеленый бархатный свитер, замшевые оранжевые брюки, «лабутены» и шарф Burberry. Мужчины (до 90 килограммов) в фиолетовый пушистый свитер, белые брюки и специальные шапки.

А вот людям «большой» комплекции придется «исчезнуть»: женщинам свыше 72 килограммов разрешено надеть свитер, брюки и туфли на каблуке только черного цвета.
Новость
В США вор похитил свадебное платье невесты

В то время как «большие» мужчины должны быть в камуфляже и черных кроссовках. Не забыла невеста и про детей — они с ног до головы должны быть одеты в красное, потому что на свадьбе будут формировать сердце.

И это еще не все: невеста подчеркнула, что разнообразие цветов и фактур нужно только для одного «изумительного» танца, после которого гости обязаны переодеться в другую, более формальную одежду. Тут уж особых ограничений нет, разве что по цене. Невеста заявила, что на ее роскошной свадьбе все должно быть идеально, и, чтобы гости своим «дешевым» видом не испортили общую картину, на наряд, обувь, аксессуары и прически они должны потратить не меньше тысячи долларов.

После публикации скриншота в Сети пост моментально стал вирусным и разлетелся по соцсетям и СМИ.

Пользователи принялись нелестно отзываться о невесте и обвинять ее в неуважении к близким.

И история имела продолжение.

Спустя несколько дней пользователь Insanepeopleonfb опубликовал обновление. Узнав о своей популярности в Сети, невеста через тот же самый чат на Facebook снова обратилась к гостям. Она отметила, что опубликованные фразы были вырваны из контекста и те, кто над ней смеется, просто не понимают ее истинных мотивов.

Девушка объяснила, что она и ее будущий муж являются сертифицированными целителями, а танец для которого и придумывался дресс-код — ритуальный.
Новость
В российских судах может появиться единый дресс-код для посетителей

Разноцветная одежда в этом случае — это цвета ауры. Правда бодишейминга и в этот раз не удалось избежать: невеста отметила, что люди в черном и камуфляже (те, кто по ее мнению выше нормы) будут изображать злых духов, которых нужно изгнать.

В заключении невеста добавила, что в ближайшее время приглашает всех гостей на вечеринку с полиграфом (который она купила в интернете за 100 долларов), где все вместе они и выявят предателя, «слившего» информацию о свадьбе в интернет. Этому не хорошему человеку девушка пригрозила моментальным и пожизненным баном, разрывом всех отношений и публичным унижением его в интернете на протяжении долгих лет.

Порошенко потребовал немедленно отпустить украинских моряков
Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана
Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец
Ученые нашли тюленя с угрем в носу (фото)
Нобелевский лауреат по медицине рассказал, победят ли люди рак
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде) Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
31-летнюю Карину Андоленко состарили для новой роли Актриса исполнила главную роль в семейной саге «Чужая кровь», действие которой охватывает несколько десятилетий
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Как дизайнеры украсили свой дом к новогодним праздникам
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Дети
Виктория Лопырева с трудом скрывает беременность Фигура 35-летней модели сильно изменилась
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь