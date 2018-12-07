Американская невеста составила дресс-код для гостей в соответствии с их весом

Пользователь Reddit под ником Insanepeopleonfb опубликовал скриншот переписки из Facebook, в котором анонимная невеста расписала правила для гостей своей будущей свадьбе.

Главным в послании оказался специфический дресс-код, согласно которому девушки и женщины до 72 килограммов должны быть одеты в зеленый бархатный свитер, замшевые оранжевые брюки, «лабутены» и шарф Burberry. Мужчины (до 90 килограммов) в фиолетовый пушистый свитер, белые брюки и специальные шапки.

А вот людям «большой» комплекции придется «исчезнуть»: женщинам свыше 72 килограммов разрешено надеть свитер, брюки и туфли на каблуке только черного цвета.

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В то время как «большие» мужчины должны быть в камуфляже и черных кроссовках. Не забыла невеста и про детей — они с ног до головы должны быть одеты в красное, потому что на свадьбе будут формировать сердце.

И это еще не все: невеста подчеркнула, что разнообразие цветов и фактур нужно только для одного «изумительного» танца, после которого гости обязаны переодеться в другую, более формальную одежду. Тут уж особых ограничений нет, разве что по цене. Невеста заявила, что на ее роскошной свадьбе все должно быть идеально, и, чтобы гости своим «дешевым» видом не испортили общую картину, на наряд, обувь, аксессуары и прически они должны потратить не меньше тысячи долларов.

После публикации скриншота в Сети пост моментально стал вирусным и разлетелся по соцсетям и СМИ.

Пользователи принялись нелестно отзываться о невесте и обвинять ее в неуважении к близким.

И история имела продолжение.

Спустя несколько дней пользователь Insanepeopleonfb опубликовал обновление. Узнав о своей популярности в Сети, невеста через тот же самый чат на Facebook снова обратилась к гостям. Она отметила, что опубликованные фразы были вырваны из контекста и те, кто над ней смеется, просто не понимают ее истинных мотивов.

Девушка объяснила, что она и ее будущий муж являются сертифицированными целителями, а танец для которого и придумывался дресс-код — ритуальный.

Разноцветная одежда в этом случае — это цвета ауры. Правда бодишейминга и в этот раз не удалось избежать: невеста отметила, что люди в черном и камуфляже (те, кто по ее мнению выше нормы) будут изображать злых духов, которых нужно изгнать.