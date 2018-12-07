Bride Demands Guests Wear $1k Attire from r/ChoosingBeggars
Американская невеста составила дресс-код для гостей в соответствии с их весом
И попросила не выглядеть на ее свадьбе «как мусор».
И попросила не выглядеть на ее свадьбе «как мусор».
Пользователь Reddit под ником Insanepeopleonfb опубликовал скриншот переписки из Facebook, в котором анонимная невеста расписала правила для гостей своей будущей свадьбе.
Главным в послании оказался специфический
В то время как «большие» мужчины должны быть в камуфляже и черных кроссовках. Не забыла невеста и про детей — они с ног до головы должны быть одеты в красное, потому что на свадьбе будут формировать сердце.
И это еще не все: невеста подчеркнула, что разнообразие цветов и фактур нужно только для одного «изумительного» танца, после которого гости обязаны переодеться в другую, более формальную одежду. Тут уж особых ограничений нет, разве что по цене. Невеста заявила, что на ее роскошной свадьбе все должно быть идеально, и, чтобы гости своим «дешевым» видом не испортили общую картину, на наряд, обувь, аксессуары и прически они должны потратить не меньше тысячи долларов.
После публикации скриншота в Сети пост моментально стал вирусным и разлетелся по соцсетям и СМИ.
И история имела продолжение.
Спустя несколько дней пользователь Insanepeopleonfb опубликовал обновление. Узнав о своей популярности в Сети, невеста через тот же самый чат на Facebook снова обратилась к гостям. Она отметила, что опубликованные фразы были вырваны из контекста и те, кто над ней смеется, просто не понимают ее истинных мотивов.
Разноцветная одежда в этом случае — это цвета ауры. Правда бодишейминга и в этот раз не удалось избежать: невеста отметила, что люди в черном и камуфляже (те, кто по ее мнению выше нормы) будут изображать злых духов, которых нужно изгнать.
В заключении невеста добавила, что в ближайшее время приглашает всех гостей на вечеринку с полиграфом (который она купила в интернете за 100 долларов), где все вместе они и выявят предателя, «слившего» информацию о свадьбе в интернет. Этому не хорошему человеку девушка пригрозила моментальным и пожизненным баном, разрывом всех отношений и публичным унижением его в интернете на протяжении долгих лет.