"Newlyweds beg thief to return wedding dress stolen from car" via FOX NEWS https://t.co/BAZCVkNJfW pic.twitter.com/zrduQMwpLz— Hub 4 Hugs (@hub4hugs) 13 ноября 2018 г.
В США вор похитил свадебное платье невесты
Наряд украли из автомобиля жениха.
Наряд украли из автомобиля жениха.
Новобрачные в американском штате Индиана обратились к общественности с просьбой помочь вернуть украденное свадебное платье.
В день свадьбы Джессики Блэквелл был сильный ливень, и подол платья испачкался в грязи. После церемонии бракосочетания новоиспеченный супруг сложил наряд невесты вместе с фатой в свой автомобиль, чтобы позже отвезти одежду в химчистку.
На следующий день мужчина обнаружил, что
Сюжет о «свадебном воре» показали местные телеканалы. Джессика с супругом попросили сообщить им в соцсетях, если
«Я надеюсь, этот человек узнает, что может просто оставить платье на крыльце… Просто верните его, это действительно очень для нас важно», — добавила женщина.
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