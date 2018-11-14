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13:30 (мск), источник: Mail Новости

В США вор похитил свадебное платье невесты

Наряд украли из автомобиля жениха.

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Новобрачные в американском штате Индиана обратились к общественности с просьбой помочь вернуть украденное свадебное платье.

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В день свадьбы Джессики Блэквелл был сильный ливень, и подол платья испачкался в грязи. После церемонии бракосочетания новоиспеченный супруг сложил наряд невесты вместе с фатой в свой автомобиль, чтобы позже отвезти одежду в химчистку.

На следующий день мужчина обнаружил, что кто-то пробрался в его авто, обыскал его и, не найдя ничего ценного, прихватил с собой свадебное платье.

Сюжет о «свадебном воре» показали местные телеканалы. Джессика с супругом попросили сообщить им в соцсетях, если кто-то попытается продать ее платье.

«Я надеюсь, этот человек узнает, что может просто оставить платье на крыльце… Просто верните его, это действительно очень для нас важно», — добавила женщина.

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