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18:45 (мск), источник: Mail Новости

Бывшие одноклассники поженились через 43 года после окончания школьного романа

Первая любовь не проходит бесследно.

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В 1972 году 12-летняя Кэрол Верити Манн познакомилась в школе с 14-летним Майком Себбиджем, и это была любовь с первого взгляда. Молодые люди начали проводить время вместе, но вскоре Майк перешел в другую школ, и их отношения закончились.

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Снова они встретились лишь спустя 39 лет благодаря социальным сетям. К тому времени оба уже были в разводе и имели взрослых детей.

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Начав переписываться в интернете, Кэрол и Майк осознали, что их школьные чувства вспыхнули с новой силой, и решили встретиться. По словам британки, она даже не успела поздороваться с Майком, как он ее обнял и поцеловал. С тех пор влюбленные больше не расставались.

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О своем романе они рассказали детям и друзьям, а спустя 4 года в 2015 году Кэрол и Майкл официально стали мужем и женой.

Такое внезапное воссоединение влюбленные называют настоящим чудом и уверяют, что первая любовь не проходила — она просто «ждала нужного часа».

Свою удивительную историю любви Кэрол решила сейчас рассказать журналистам, чтобы вдохновить других людей и дать им надежду.

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