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19:26 (мск), источник: Mail Новости

Американка отменила свою свадьбу, но устроила торжество незнакомой паре

Мир не без добрых людей.

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24-летняя Коби Сандерс из Техаса 20 октября должна была выйти замуж, но ее планы изменились.

Разорвав помолвку, Коби связалась со свадебным агентством и выяснила, что не может вернуть деньги за оплаченный зал для торжества. Тогда ей в голову пришла интересная мысль. Несостоявшаяся невеста решила совершенно бесплатно отдать свое место другим молодоженам.

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Она опубликовала пост на Facebook и предложила отозваться женихов и невест, которым было бы интересно ее предложение. Сандерс отобрала 45 пар, чьи истории тронули ее больше всего.

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В итоге девушка выбрала победителей. Ими оказались 22-летняя Хейли Хипшер и ее жених Мэтт Джонс. Хейли написала, что они собирались сыграть свадьбу осенью следующего года, но недавно у ее дедушки диагностировали 4 стадию рака, и он сильно переживал, что не сможет присутствовать на таком важном событии. А на организацию свадьбы в этом году у них попросту нет денег.

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Услышав об этой истории, местный фотограф Саманта Джейн Моррисон предложила бесплатную свадебную фотосессию. К благотворительной акции также присоединились флористы, кондитеры и другие люди, которые бесплатно организовали для Хипшер и Джонсона идеальную церемонию.

А Коби Сандерс, которая и помогла паре пожениться, стала почетной гостьей на их свадьбе.

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