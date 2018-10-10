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19:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Девушка вышла замуж без жениха

И жестоко разыграла этим своих родственников.

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32-летняя Лулу Джемайма из Уганды всегда мечтала о хорошем образовании и головокружительной карьере, но родственники говорили, что главное для девушки — это свадьба и дети.

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В итоге, Лулу настолько надоели вопросы о замужестве от родных и друзей, что она решила их проучить. Девушка рассказала, что у нее появился ухажер, и в течение нескольких месяцев исправно «ходила на свидания». Правда, знакомить возлюбленного с родными она не торопилась.

Через время Лулу объявила долгожданную новость: она выходит замуж. Но и тут на вопрос о будущем муже она отвечала уклончиво. В назначенный день в один из местных баров, где и должно было проходить торжество, съехались родственники. Но тут их ждал сюрприз — оказалось, что никакого жениха нет, а замуж Лулу выходит за саму себя. Стоя в белоснежном платье и фате, девушка прочитала клятву верности и призналась себе в вечной любви.

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Друзей этот розыгрыш повеселил, а вот родители всерьез обиделись. По словам невесты, отец после этого перестал с ней разговаривать. Кстати, сама Джемайма после фейковой свадьбы поступила в Оксфордский университет и уехала из Уганды в Великобританию.

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