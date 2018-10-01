Пассажиры самолета стали участниками романтического предложения

В конце сентября пользователь Reddit опубликовал трогательный пост, в котором рассказал о том, как стал свидетелем предложения руки и сердца в самолете.
Все началось с милой записки, которую ему дал незнакомец в аэропорту при регистрации на рейс. Там было указано, что парень по имени Энди собирается сделать предложение своей возлюбленной Рэйчел прямо на борту самолета во время полета. Он объяснил, что подготовил кольцо и речь, но вот фотографа, который бы запечатлел этот трогательный момент, у него нет. А потому будущий жених тайком давал пассажирам записки с просьбой снять предложение, а затем прислать ему фото и видео по указанному адресу.
Через некоторое время он в комментариях добавил, что предложение все-таки состоялось и было оно очень романтичным.