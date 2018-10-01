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18:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пассажиры самолета стали участниками романтического предложения

Будущий жених оказался находчивым.

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В конце сентября пользователь Reddit опубликовал трогательный пост, в котором рассказал о том, как стал свидетелем предложения руки и сердца в самолете.

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Все началось с милой записки, которую ему дал незнакомец в аэропорту при регистрации на рейс. Там было указано, что парень по имени Энди собирается сделать предложение своей возлюбленной Рэйчел прямо на борту самолета во время полета. Он объяснил, что подготовил кольцо и речь, но вот фотографа, который бы запечатлел этот трогательный момент, у него нет. А потому будущий жених тайком давал пассажирам записки с просьбой снять предложение, а затем прислать ему фото и видео по указанному адресу.

Через некоторое время он в комментариях добавил, что предложение все-таки состоялось и было оно очень романтичным.

В аэропорту я получил это. Вызов принят! Удачи, приятель. Оставайтесь на связи, взлетаем через 40 минут. “Привет, меня зовут Энди, и я собираюсь сделать предложение своей девушке Рэйчел во время этого рейса. У меня есть кольцо. У меня подготовлена речь. Единственное, чего у меня нет, так это фотографа, поэтому я бы хотел вас попросить...Пожалуйста, сделайте фото и видео предложения и отправьте мне на номер. Я буду очень благодарен. Спасибо”.

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