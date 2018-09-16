Тайфун заставил гостей в панике покинуть свадьбу (видео)
Стихия разгулялась в самый торжественный момент.
Стихия разгулялась в самый торжественный момент.
Тайфун прервал свадьбу на Филиппинах и заставил гостей разбегаться в панике.
Драматический инцидент произошел во время бракосочетания 29-летнего Рэнди Манауа и его 28-летней невесты Дженнифер. Молодожены едва успели произнести брачные клятвы, когда в зале послышался сильный треск, раздался раскат грома и пропало электричество.
Ворвавшийся ветер поднял в воздух предметы и заставил гостей разбегаться в панике. Крики напуганных людей отчетливо слышны на видео.
Как выяснилось позже, торнадо радиусом 1 км затронул около 20 домов в двух барангаях Марикины.
Комментируя произошедшее, Рэнди рассказал, что все случилось внезапно. Он отметил, что никто не пострадал, но они с женой очень сожалеют, что гостям пришлось пережить такой опыт. Дженнифер все еще в шоке, отметил мужчина.
По данным на 15:00 воскресенья, число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 49 человек. Его мощность эквивалентна урагану максимальной, пятой, категории. Порывы ветра достигают 255 километров в час. В данный момент тайфун Мангхут вышел на берег на юге Китая в провинции Гуандун.
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