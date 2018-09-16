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16:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Тайфун заставил гостей в панике покинуть свадьбу (видео)

Стихия разгулялась в самый торжественный момент.

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Тайфун прервал свадьбу на Филиппинах и заставил гостей разбегаться в панике.

Драматический инцидент произошел во время бракосочетания 29-летнего Рэнди Манауа и его 28-летней невесты Дженнифер. Молодожены едва успели произнести брачные клятвы, когда в зале послышался сильный треск, раздался раскат грома и пропало электричество.

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Ворвавшийся ветер поднял в воздух предметы и заставил гостей разбегаться в панике. Крики напуганных людей отчетливо слышны на видео.

Как выяснилось позже, торнадо радиусом 1 км затронул около 20 домов в двух барангаях Марикины.

Комментируя произошедшее, Рэнди рассказал, что все случилось внезапно. Он отметил, что никто не пострадал, но они с женой очень сожалеют, что гостям пришлось пережить такой опыт. Дженнифер все еще в шоке, отметил мужчина.

По данным на 15:00 воскресенья, число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 49 человек. Его мощность эквивалентна урагану максимальной, пятой, категории. Порывы ветра достигают 255 километров в час. В данный момент тайфун Мангхут вышел на берег на юге Китая в провинции Гуандун.

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