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12:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Самолет пролетел через глаз урагана (видео)

«Флоренс» движется к восточному побережью США со скоростью 220 километров в час.

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Камера на борту американского самолета запечатлела уникальные кадры — борт, пролетев сквозь темные облака, добрался до самого центра урагана «Флоренс».

Видео было снято на борту «Охотника за ураганами» аэрокосмическим инженером Ником Андервудом, который написал в соцсетях: «Это, наверное, самая крутая вещь, которую я снимал».

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«Охотники за ураганами» — это самолёты США, которые летают внутрь тропических циклонов для получения точных данных об ураганах. Эту функцию выполняют 53-я эскадрилья метеоразведки ВВС США и самолёты Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Вопреки общепринятому мнению, основная масса циклона пригодна для полета. Опасность представляют лишь те области, где ветер изменяется резко. Такие «срезы» могут разрушить самолет или заставить его потерять управление.

«Флоренс» — зародившийся над Атлантическим океаном ураган 4 категории. Он движется к восточному побережью США со скоростью 220 километров в час и достигнет материка 13 сентября. Ожидается, что «Флоренс» может стать самым разрушительным ураганом за 60 лет. В Вашингтоне и штате Виргиния уже объявлено чрезвычайное положение.

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