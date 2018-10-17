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10:30 (мск), источник: Mail Новости

Бывшие супруги поженились через 40 лет после развода

Пару воссоединили дети.

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Источник: Reuters

88-летний Чарли Хейлз и его бывшая жена Одри, которой исполнилось 83, решили снова пожениться через 40 лет после развода.

Пара отпраздновала свадьбу в присутствии своих шестерых детей в городе Дартфорд в Великобритании.

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Чарли и Одри познакомились на танцах в 1955 году и вскоре поженились. В 1978-м, когда их старшие дети стали жить отдельно, супруги подали на развод.

Как рассказал сын Хейлзов, 47-летний Иан, ни его мать, ни отец не были особо счастливы после развода. Когда скончался второй муж Одри, дети предложили родителям воссоединиться. «Мы сказали папе, что если он не счастлив, почему бы ему не жить с мамой», — добавил он.

По словам «молодоженов», они планировали провести свадебную вечеринку в пабе. Но потом Одри сломала бедро, и празднование получись скромным. Это не помешало новоиспеченным супругам насладиться праздником.

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