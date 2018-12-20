Испанец пересек на парамоторе пустыню в Омане (видео)

30-летний спортсмен Виктор Родригес из Испании пересек пустыню в Омане на мотопараплане. Впечатляющий видеоотчет из путешествия экстремала опубликован в соцсетях.

Под ногами у смельчака — бескрайние пески. Если бы что-то произошло с мотором или самим спортсменом, Родригесу бы не позавидовал никто.

Виктор начал летать в 15-летнем возрасте. Он описывает парапланеризм как свою главную в жизни страсть.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bl1Oe-agLDY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.