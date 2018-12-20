Испанец пересек на парамоторе пустыню в Омане (видео)
Завораживающие кадры.
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Завораживающие кадры.
30-летний спортсмен Виктор Родригес из Испании пересек пустыню в Омане на мотопараплане. Впечатляющий видеоотчет из путешествия экстремала опубликован в соцсетях.
Под ногами у смельчака — бескрайние пески. Если бы
Виктор начал летать в 15-летнем возрасте. Он описывает парапланеризм как свою главную в жизни страсть.
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