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16:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

Испанец пересек на парамоторе пустыню в Омане (видео)

Завораживающие кадры.

30-летний спортсмен Виктор Родригес из Испании пересек пустыню в Омане на мотопараплане. Впечатляющий видеоотчет из путешествия экстремала опубликован в соцсетях.

Под ногами у смельчака — бескрайние пески. Если бы что-то произошло с мотором или самим спортсменом, Родригесу бы не позавидовал никто.

Виктор начал летать в 15-летнем возрасте. Он описывает парапланеризм как свою главную в жизни страсть.

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