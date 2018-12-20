Застрявший в оконной раме кот стал новым героем мемов

Сам автор никак не объяснил происходящее, но, когда пост стал популярным, в комментарии пришли свидетели этой истории, которые пояснили, что хвостатый является жильцом тематического кото-кафе в Китае.

По фото видно, что коту в таком положении было вполне удобно и никуда выходить он не собирался, а потому на его усатой морде за те несколько секунд, что длилась спасательная операция, отразилось множество эмоций. Конечно же, снимки с котом пользователи Twitter тут же растащили на мемы.