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19:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Застрявший в оконной раме кот стал новым героем мемов

Иначе и быть не могло.

Пользователь Twitter под ником @xeropls опубликовал несколько фотографий «спасательной» операции по вызволению кота, который застрял между окном и большой вывеской.

Сам автор никак не объяснил происходящее, но, когда пост стал популярным, в комментарии пришли свидетели этой истории, которые пояснили, что хвостатый является жильцом тематического кото-кафе в Китае.

Нееееееет

По фото видно, что коту в таком положении было вполне удобно и никуда выходить он не собирался, а потому на его усатой морде за те несколько секунд, что длилась спасательная операция, отразилось множество эмоций. Конечно же, снимки с котом пользователи Twitter тут же растащили на мемы.

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