19 декабря 2018 г.
Застрявший в оконной раме кот стал новым героем мемов
Иначе и быть не могло.
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Иначе и быть не могло.
Пользователь Twitter под ником @xeropls опубликовал несколько фотографий «спасательной» операции по вызволению кота, который застрял между окном и большой вывеской.
19 декабря 2018 г.
Сам автор никак не объяснил происходящее, но, когда пост стал популярным, в комментарии пришли свидетели этой истории, которые пояснили, что хвостатый является жильцом тематического
Nooooooooooooooooo..... pic.twitter.com/q9DDrrmT9M— J. Casillas (@TCMaverick06) 20 декабря 2018 г.
По фото видно, что коту в таком положении было вполне удобно и никуда выходить он не собирался, а потому на его усатой морде за те несколько секунд, что длилась спасательная операция, отразилось множество эмоций. Конечно же, снимки с котом пользователи Twitter тут же растащили на мемы.
20 декабря 2018 г.
I couldn't resist... pic.twitter.com/AQIDUW5STa— R - ดูไบโอด้วย (@thammarith) 20 декабря 2018 г.
20 декабря 2018 г.
20 декабря 2018 г.
20 декабря 2018 г.
20 декабря 2018 г.
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