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12:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Круизный лайнер изменил свой маршрут из-за шторма и случайно спас людей в море

Настоящее чудо.

Накануне католического Рождества капитан круизного лайнера Empress of the Sea компании Royal Carribean узнал, что на пути ожидается сильный шторм. Чтобы избежать неприятностей и обойти непогоду, капитан решил изменить маршрут. Но он даже не мог себе представить, что своим решением спасет жизни двоих человек.

Корабль Empress of the Sea компании Royal Carribean спас двух рыбаков из Коста-Рики после того, как они начали дрейфовать с 1 декабря 2018 года между Ямайкой и Кубой.

Между Ямайкой и островом Большой Кайман команда Empress of the Sea получила сигнал бедствия, который был отправлен с маленького рыболовного судна, и поспешила на помощь.

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Как оказалось, сигнал SOS посылали два рыбака из Коста-Рики, которые дрейфовали в море почти месяц и уже потеряли всякую надежду на спасение.

Мужчины рассказали, что вышли в море еще 1 декабря, и, закинув сети, уснули. Проснувшись, они обнаружили, что ветер отнес их лодку за много километров от места рыбалки. Сначала они попытались вернуться, но у них закончилось топливо. Еды и воды рыбакам хватило всего на неделю, а к моменту спасения они находились в критическом состоянии.

О чудесной истории спасения на своей странице в Twitter рассказал главный метеоролог Royal Carribean International Джеймс Ван Флит. Он отметил, что сейчас жизни моряков ничего не угрожает, и они чувствуют себя хорошо.

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