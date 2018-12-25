Круизный лайнер изменил свой маршрут из-за шторма и случайно спас людей в море

Накануне католического Рождества капитан круизного лайнера Empress of the Sea компании Royal Carribean узнал, что на пути ожидается сильный шторм. Чтобы избежать неприятностей и обойти непогоду, капитан решил изменить маршрут. Но он даже не мог себе представить, что своим решением спасет жизни двоих человек.

Между Ямайкой и островом Большой Кайман команда Empress of the Sea получила сигнал бедствия, который был отправлен с маленького рыболовного судна, и поспешила на помощь.

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Как оказалось, сигнал SOS посылали два рыбака из Коста-Рики, которые дрейфовали в море почти месяц и уже потеряли всякую надежду на спасение.

Мужчины рассказали, что вышли в море еще 1 декабря, и, закинув сети, уснули. Проснувшись, они обнаружили, что ветер отнес их лодку за много километров от места рыбалки. Сначала они попытались вернуться, но у них закончилось топливо. Еды и воды рыбакам хватило всего на неделю, а к моменту спасения они находились в критическом состоянии.

О чудесной истории спасения на своей странице в Twitter рассказал главный метеоролог Royal Carribean International Джеймс Ван Флит. Он отметил, что сейчас жизни моряков ничего не угрожает, и они чувствуют себя хорошо.