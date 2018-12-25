Как выглядит клоп, который носит на спине башню из муравьев

Насекомое обитает в Малайзии и Восточной Африке. Оно селится в заброшенных термитниках или в трещинах на глиняных стенах.

Питается клоп внутренностями насекомых, отдавая предпочтение муравьям. Он хватает жертву лапками и хоботком прокалывает ей брюхо. Внутрь муравья попадает вещество, которое полностью его парализует, а также фермент, растворяющий ткани.