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15:46 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит клоп, который носит на спине башню из муравьев

Это экзоскелет, который защищает насекомое от хищников.

Небольшой клоп Acanthaspis petax из семейства хищнецов известен необычным способом маскировки.

The assassin bug - The ferocious bug that sucks prey dry and wears their corpses from r/natureismetal

Насекомое обитает в Малайзии и Восточной Африке. Оно селится в заброшенных термитниках или в трещинах на глиняных стенах.

Питается клоп внутренностями насекомых, отдавая предпочтение муравьям. Он хватает жертву лапками и хоботком прокалывает ей брюхо. Внутрь муравья попадает вещество, которое полностью его парализует, а также фермент, растворяющий ткани.

Полакомившись, клоп никогда не выбрасывает «объедки». Он сооружает из них башню на спине. Это камуфляж, который необходим этому насекомому для защиты от хищников.

Обманутые пауки принимают эту горку за скопление живых муравьев и не нападают. В случае необходимости клоп может сбросить свой «экзоскелет» и убежать прочь от опасности.

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