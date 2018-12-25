The assassin bug - The ferocious bug that sucks prey dry and wears their corpses from r/natureismetal
Как выглядит клоп, который носит на спине башню из муравьев
Это экзоскелет, который защищает насекомое от хищников.
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Это экзоскелет, который защищает насекомое от хищников.
Небольшой клоп Acanthaspis petax из семейства хищнецов известен необычным способом маскировки.
Насекомое обитает в Малайзии и Восточной Африке. Оно селится в заброшенных термитниках или в трещинах на глиняных стенах.
Питается клоп внутренностями насекомых, отдавая предпочтение муравьям. Он хватает жертву лапками и хоботком прокалывает ей брюхо. Внутрь муравья попадает вещество, которое полностью его парализует, а также фермент, растворяющий ткани.
Обманутые пауки принимают эту горку за скопление живых муравьев и не нападают. В случае необходимости клоп может сбросить свой «экзоскелет» и убежать прочь от опасности.
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