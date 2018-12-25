Где обитает рыбка, похожая на призрака из мультфильма (видео)

Небольшая рыбка Harriotta haeckeli из семейства носатых химер очень редко попадает на камеры, ведь живет на большой глубине — около 2600 метров.
Только в 2013 году ученым удалось снять ее на глубоководную камеру у северо-восточного побережья США. Загадочное существо не более 72 см в длину замечали также возле Испании, Новой Зеландии и Гренландии.
Когда видео распространилось в соцсетях, рыбку стали сравнивать с персонажем мультфильма «Кошмар перед Рождеством» режиссёра Генри Селика и продюсера и соавтора сценария Тима Бёртона. Там появляется призрак собаки Зеро, который сопровождает главного героя.
У Зеро такой же длинный нос, большие глаза, а уши напоминают плавники Harriotta haeckeli. Известно, что длинный нос помогает рыбке выслеживать добычу. В нем сосредоточены нервные окончания. На спине у рыбки-химеры находится ядовитый шип, с помощью которого она защищается от хищников.