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14:38 (мск), источник: Mail.ru Новости

День МЧС: самые необычные случаи из жизни спасателей

27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. По этому случаю редакция Mail.ru Новостей сделала подборку самых необычных и забавных случаев, связанных с их профессиональной деятельностью.

Омские пожарные тушили огонь с помощью лейки (видео)

В конце мая этого года в Омске загорелась трава вблизи гаражного кооператива. Сотрудники МЧС решили потушить пожар весьма странным способом: один из спасателей поливал горящую траву из садовой лейки, а его коллега приносил ему воду в ведре.

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В Иркутской области спасли верблюда, попавшего в ДТП

В начале декабря неподалеку от поселка Эдучанка произошла авария, в результате которой опрокинулся грузовик с двумя цирковыми верблюдами. Один из них погиб, придавив второго. Спасатели МЧС вытаскивали животное на протяжении восьми часов, но в итоге смогли его спасти.

В Раменском районе спасатели вытащили из ямы беременную корову

В первой половине декабря необычная история спасения произошла и в Подмосковье. В Раменском районе спасатели пришли на помощь упавшей в яму беременной корове. Как сообщили спасатели, животное удалось освободить из плена с помощью веревки.

Суровые воронежские пожарные потушили горящие провода снежками

В конце декабря в Воронеже загорелась линия электропередач. Сотрудники МЧС подошли к делу креативно: забросали полыхающие провода снежками. Удивительно, но использование такого «подручного средства пожаротушения» сработало!

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В Москве спасли примерзшего к столбу котенка

В это же самое время московские сотрудники МЧС спасали котенка, примерзшего хвостом к столбу. Они растопили лед и освободили животное.

А некоторые истории не только забавные, но и новогодние.

Спасатели Бобруйска сделали елку из пожарного шланга

Сотрудники бобруйской пожарной аварийно-спасательной части МЧС решили оригинально поздравить всех с Новым годом. Они выложили около своей части елку из пожарного рукава. Праздничными игрушками для оригинальной елки стали дорожные конусы для ограждения.

Десант Дедов Морозов приземлился на крышу Морозовской больницы

Такое оригинальное поздравление детям спасатели сделали сегодня, в свой профессиональный праздник. Десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек высадился на крыше медучреждения. С помощью тросов они спустились к окнам палат, где лежат дети.

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