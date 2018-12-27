День МЧС: самые необычные случаи из жизни спасателей

В конце мая этого года в Омске загорелась трава вблизи гаражного кооператива. Сотрудники МЧС решили потушить пожар весьма странным способом: один из спасателей поливал горящую траву из садовой лейки, а его коллега приносил ему воду в ведре.

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В начале декабря неподалеку от поселка Эдучанка произошла авария, в результате которой опрокинулся грузовик с двумя цирковыми верблюдами. Один из них погиб, придавив второго. Спасатели МЧС вытаскивали животное на протяжении восьми часов, но в итоге смогли его спасти.

В первой половине декабря необычная история спасения произошла и в Подмосковье. В Раменском районе спасатели пришли на помощь упавшей в яму беременной корове. Как сообщили спасатели, животное удалось освободить из плена с помощью веревки.

В конце декабря в Воронеже загорелась линия электропередач. Сотрудники МЧС подошли к делу креативно: забросали полыхающие провода снежками. Удивительно, но использование такого «подручного средства пожаротушения» сработало!

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В это же самое время московские сотрудники МЧС спасали котенка, примерзшего хвостом к столбу. Они растопили лед и освободили животное.

А некоторые истории не только забавные, но и новогодние.

Сотрудники бобруйской пожарной аварийно-спасательной части МЧС решили оригинально поздравить всех с Новым годом. Они выложили около своей части елку из пожарного рукава. Праздничными игрушками для оригинальной елки стали дорожные конусы для ограждения.

Такое оригинальное поздравление детям спасатели сделали сегодня, в свой профессиональный праздник. Десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек высадился на крыше медучреждения. С помощью тросов они спустились к окнам палат, где лежат дети.