Американец все Рождество летал на самолете, чтобы поддержать свою дочь-стюардессу

Рождество — это большой семейный праздник, и обидно, когда, вместо торжества с близкими, люди вынуждены работать. В такой ситуации оказалась стюардесса Пирс Воган: ей пришлось провести канун Рождества и сам праздник на борту самолета. Но девушке повезло, ведь у нее оказался самый заботливый и чуткий отец в мире.

Мужчина решил скрасить рабочий день дочери и отпраздновать вместе с ней Рождество. Он купил билеты на все шесть рейсов, на которых должна была работать Пирс и отправился путешествовать вместе с ней.

Во время перелета из Форт-Майерса в Детройт мужчина познакомился с милым соседом Майком Леви и рассказал ему свою историю.

Майк был настолько впечатлен заботой отца о своей дочери, что по возвращению домой написал об этом пост на Facebook, а также приложил фотографии Хэла и его дочки-стюардессы Пирс.