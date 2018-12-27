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15:35 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американец все Рождество летал на самолете, чтобы поддержать свою дочь-стюардессу

Ему пришлось сменить шесть рейсов.

Рождество — это большой семейный праздник, и обидно, когда, вместо торжества с близкими, люди вынуждены работать. В такой ситуации оказалась стюардесса Пирс Воган: ей пришлось провести канун Рождества и сам праздник на борту самолета. Но девушке повезло, ведь у нее оказался самый заботливый и чуткий отец в мире.

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Мужчина решил скрасить рабочий день дочери и отпраздновать вместе с ней Рождество. Он купил билеты на все шесть рейсов, на которых должна была работать Пирс и отправился путешествовать вместе с ней.

Во время перелета из Форт-Майерса в Детройт мужчина познакомился с милым соседом Майком Леви и рассказал ему свою историю.

Майк был настолько впечатлен заботой отца о своей дочери, что по возвращению домой написал об этом пост на Facebook, а также приложил фотографии Хэла и его дочки-стюардессы Пирс.

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Я имел удовольствие сидеть рядом с Хэлом на обратном пути домой. Его дочь Пирс была нашей стюардессой, ей пришлось работать на Рождество. Хэл решил, что он проведет праздник вместе с ней и поэтому летает на каждом из ее рейсов. Какой фантастический отец! Желаю им обоим счастливого Рождества!

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