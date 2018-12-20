Бизнесмен дарит незнакомым людям бесплатные перелеты по США
Чтобы они смогли провести Рождество со своими семьями.
Чтобы они смогли провести Рождество со своими семьями.
Рождественские и новогодние праздники — время чудес. И это на своем примере доказывает американский бизнесмен Питер Шанкман. Уже пятый год подряд мужчина дарит накопленные мили за авиаперелеты совершенно незнакомым людям в интернете, чтобы они смогли провести Рождество со своими близкими.
Шанкман много путешествует, а потому в конце года у него накапливается столько бонусов, что потратить их сам он просто не в силах. Поначалу мужчина отдавал мили своим друзьям и работникам, но даже они не могли справиться с объемами накопленных бонусов.
Люди стали писать свои истории, а Шекман вместе с другими пользователями выбирали тех, кому бесплатные перелеты по США были нужнее всего.
Например, в этом году билеты на самолет получила 33-летняя Сара Латам, которая хотела в последний раз встретиться со своим умирающим дедушкой, живущим в Техасе — за 2,5 тысячи километров от нее. Кроме нее, бесплатные мили достались жителю
Шанкман говорит, что очень радуется, когда получает от незнакомых людей счастливые семейные снимки и видео со встреч, ставших возможными благодаря его щедрости. Сам бизнесмен отмечает, что ему очень нравится приносить добро людям, а кроме того, такими поступками он подает хороший пример своей дочери.
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