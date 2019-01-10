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13:42 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ледяной апокалипсис. Жители Саратова устроили конкурс на самую большую сосульку

Пугающий челлендж.

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В Саратове настоящее зимнее бедствие. Город завалило снегом, а с крыш домов свисают не просто сосульки, а огромные ледяные глыбы. По данным Гидрометцентра, такого количества осадков здесь не выпадало уже 30 лет.

Несмотря на опасность ситуации, местные коммунальщики с уборкой не торопятся. По словам мэра Михаила Исаева, на полную ликвидацию последствий стихии потребуется не меньше двух недель.

Зато местные жители не унывают — в паблике «Типичный Саратов» во Вконтакте устроили конкурс на самую большую сосульку.

«Мы решили все же найти самую большую и красивую сосульку Саратова и Энгельса! Ждем ваши фотографии, лучшие опубликуем, а потом сделаем общее голосование, где выберем победителей», — гласит пост в группе.

Под хэштегом #БитваСосулек местные жители публикуют ужасающие фото свисающих с крыш ледяных гигантских глыб. Пока бесспорным лидером является застывший водопад на улице Топольчанской, который захватил в плен огромное дерево и стоящий под ним автомобиль.

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В комментариях под снимками пользователи выражают надежду, что коммунальщики увидят эти «произведения искусства» (каждое фото сопровождается точным адресом) и все уберут.

Но пока из конкурса выбыла только одна сосулька, которую решили сбить работники офиса, над чьими окнами она нависла. Правда, ледяной нарост не сдался так просто и, упав, разрушил часть крыши.

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