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14:52 (мск), источник: Mail Новости

Сдувает ветром: в Норильске показали путь домой в пургу (видео)

В регионе свирепствует циклон с моря.

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Жители Норильска ощутили на себе силу нового циклона, о котором синоптики предупреждали еще 4 декабря.

На видео, активно распространяемом в соцсетях, видно, как местный житель борется со встречным ветром. Стихия не дает ступить и шагу и даже сносит мужчину назад.

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Обширный циклон добрался сперва до Карского моря, накрыл остров Диксон и поселок Караул и двинулся дальше на Норильск. Он принес с собой ветер и осадки и потеснил сибирский антициклон, принесший ранее морозы до -39С. Уже в пятницу стихия немного утихнет, обещают синоптики, но потепление снова сменится похолоданием.

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