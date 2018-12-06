Сдувает ветром: в Норильске показали путь домой в пургу (видео)

На видео, активно распространяемом в соцсетях, видно, как местный житель борется со встречным ветром. Стихия не дает ступить и шагу и даже сносит мужчину назад.

Обширный циклон добрался сперва до Карского моря, накрыл остров Диксон и поселок Караул и двинулся дальше на Норильск. Он принес с собой ветер и осадки и потеснил сибирский антициклон, принесший ранее морозы до -39С. Уже в пятницу стихия немного утихнет, обещают синоптики, но потепление снова сменится похолоданием.