NASA: Земле угрожает малый ледниковый период

Жителей Земли может ожидать цикл долгих холодных зим с рекордно низкими температурами.

С таким предупреждением выступили ученые NASA по итогам нового исследования солнечной активности. Их выводы опубликованы в издании Space Weather.

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Солнечный цикл связан с частотой появления и активностью пятен на Солнце. В период максимума пятен может наблюдаться несколько сотен. В периоды минимума их очень мало или нет вообще.

Сейчас активность солнечных пятен рекордно низкая, рассказал ученый Мартин Млинчак из Научно-исследовательского центра NASA Ленгли, и тенденция к понижению сохраняется. Степень солнечной активности непосредственно влияет на температуру воздуха термосферы. Это слой атмосферы, который начинается на высоте 80—90 км и простирается до 800 км.

Дальнейшее понижение активности пятен может привести к рекордному похолоданию. Оно также повлияет на работу связи и навигации, говорит исследователь.

Самым известным примером долговременного уменьшения количества солнечных пятен является так называемый минимум Маундера, который длился с 1645 по 1715 годы. За этот период наблюдалось всего около 50 солнечных пятен вместо обычных 40−50 тысяч. Интенсивность полярного сияния и скорость вращения Солнца также упали.

Минимум Маундера совпал по времени с самой холодной фазой глобального похолодания климата в течение 14−19 в еков. Его называют малым ледниковым периодом. По среднегодовым температурам он был самым холодным за последние 2 тысячи лет.