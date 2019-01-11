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18:52 (мск), источник: Mail.ru Новости

На филиппинском пляже появились странные морские существа

И их легко перепутать с мусором.

Диана Миккельсен из филиппинского города Балабаган, гуляя по берегу залива Иллана, увидела несколько 10-сантиметровых пластиковых бутылок. Решив достать их из воды, женщина с ужасом обнаружила, что это вовсе не мусор, а живые существа. Они были полностью прозрачны и на ощупь напоминали желе.

Внимательно рассмотрев свою находку, Диана ее сфотографировала и через соцсети попросила помощи в опознании неведомого существа.

И помощь пришла. В прозрачном создании пользователи узнали один из видов сальп — прозрачных морских существ, обитающих в поверхностных водах океана.

Хоть животное и выглядит как инопланетянин, на самом деле оно безобидно. Сальпы питаются планктоном, а их прозрачное тело оберегает их от нападения хищников. А еще эти малыши умеют светиться в темноте.

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