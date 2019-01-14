Goodbye Mile 420, Hello Mile 419.9 https://t.co/sXns7yTGJQ pic.twitter.com/OylzMXyArd— Doug Mataconis (@dmataconis) 13 января 2019 г.
В США начали устанавливать странные дорожные знаки
Так власти борются с воровством.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Так власти борются с воровством.
Американские водители время от времени похищают дорожные знаки: по данным властей, с 2012 года были украдены 608 указателей. Особой популярностью у воришек пользовались два знака — 69 и 420 миль.
Чем именно руководствовались воры — сказать сложно, но теперь решение проблемы найдено.
Чиновники надеются, что такие цифры будут менее привлекательны для воров, оставаясь полезными для водителей.
Goodbye Mile 420, Hello Mile 419.9 https://t.co/sXns7yTGJQ pic.twitter.com/OylzMXyArd— Doug Mataconis (@dmataconis) 13 января 2019 г.
Из-за воровства на трассах в США появились знаки 68,9 и 419,9 миль https://t.co/x1Z7XZenuC— В. Скрипкин (@va_skripkin) 14 января 2019 г.
Читайте также: