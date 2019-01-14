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12:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

В США начали устанавливать странные дорожные знаки

Так власти борются с воровством.

Американские водители время от времени похищают дорожные знаки: по данным властей, с 2012 года были украдены 608 указателей. Особой популярностью у воришек пользовались два знака — 69 и 420 миль.

Чем именно руководствовались воры — сказать сложно, но теперь решение проблемы найдено.

С 2019 года власти штата Вашингтон начали устанавливать дорожные знаки с цифрами 68,9 и 419,9 миль.

Чиновники надеются, что такие цифры будут менее привлекательны для воров, оставаясь полезными для водителей.

Прощай, 420 миль, здравствуй, 419.9!

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