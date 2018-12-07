В Германии появились светофоры с Элвисом Пресли (фото)
Установлены они на площади, названной в его же честь.
Установлены они на площади, названной в его же честь.
Немецкий город Фридберг известен на весь мир своей любовью к королю
В честь Элвиса здесь названа одна из площадей, тут же ему установлен памятник, а неподалеку в музее работает целый зал, посвященный музыканту. Но на этом местные власти решили не останавливаться.
На площади Элвиса Пресли теперь установлены три светофора с силуэтом легенды
Сообщается, что светофоры обошлись местным властям в 900 евро. Но наверняка все это окупится благодаря поклонникам Пресли и туристам.
Отметим, что светофоры с силуэтами известных личностей становятся все более популярны в Германии. Так в немецком городе Трир весной 2018 года появился светофор с Карлом Марксом.
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