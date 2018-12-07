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15:44 (мск), источник: Mail Новости

В Германии появились светофоры с Элвисом Пресли (фото)

Установлены они на площади, названной в его же честь.

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Немецкий город Фридберг известен на весь мир своей любовью к королю рок-н-ролла Элвису Пресли. А все потому, что музыкант с октября 1958 года по март 1960 года проходил здесь армейскую службу.

В честь Элвиса здесь названа одна из площадей, тут же ему установлен памятник, а неподалеку в музее работает целый зал, посвященный музыканту. Но на этом местные власти решили не останавливаться.

На площади Элвиса Пресли теперь установлены три светофора с силуэтом легенды рок-н-ролла. Танцующий Элвис загорается зеленым светом и сообщает, что можно переходить дорогу, а поющий красный — что стоит немного подождать.

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Сообщается, что светофоры обошлись местным властям в 900 евро. Но наверняка все это окупится благодаря поклонникам Пресли и туристам.

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Отметим, что светофоры с силуэтами известных личностей становятся все более популярны в Германии. Так в немецком городе Трир весной 2018 года появился светофор с Карлом Марксом.

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