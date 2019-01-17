Художница создает влюбленные овощи из войлока (фото)

Украинская художница Анна Довгань специализируется на валянии миниатюрных фигурок из шерсти. Своими руками она создала удивительный мир, который населяют веселые и влюбленные овощи, фрукты, деревья, животные и птицы.

Чаще всего Анна создает парные композиции. Среди ее работ можно увидеть обнимающиеся круассаны, семью морковок, влюбленные батоны и половинки авокадо, которые созданы друг для друга.