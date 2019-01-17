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19:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница создает влюбленные овощи из войлока (фото)

Невероятно милые игрушки.

Украинская художница Анна Довгань специализируется на валянии миниатюрных фигурок из шерсти. Своими руками она создала удивительный мир, который населяют веселые и влюбленные овощи, фрукты, деревья, животные и птицы.

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Чаще всего Анна создает парные композиции. Среди ее работ можно увидеть обнимающиеся круассаны, семью морковок, влюбленные батоны и половинки авокадо, которые созданы друг для друга.

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