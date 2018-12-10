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12:08 (мск), источник: Mail Новости

Дизайнеры на одном фото объединяют животных и еду

Неожиданные существа и сочетания.

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Дизайнеры французского творческого агентства Les Creatonautes уже год создают забавные цифровые коллажи, в которых объединяют животных, еду и самые разнообразные предметы из повседневной жизни.

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Благодаря большой фантазии и программам для редактирования фото, получаются удивительные существа и предметы, наделенные неожиданными качествами: например, реактивный самолет в виде мухи, огурец с зубами крокодила или слон с головой-шампиньоном.

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По словам одного из участников проекта Les Creatonautes Оливье Гроссманна, серия «Трансформации» была вдохновлена постоянно меняющимся миром вокруг.

Группа начала свой проект в декабре 2017 года и ежедневно публикует новые «преобразования».

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