Дизайнеры на одном фото объединяют животных и еду
Неожиданные существа и сочетания.
Неожиданные существа и сочетания.
Дизайнеры французского творческого агентства Les Creatonautes уже год создают забавные цифровые коллажи, в которых объединяют животных, еду и самые разнообразные предметы из повседневной жизни.
Благодаря большой фантазии и программам для редактирования фото, получаются удивительные существа и предметы, наделенные неожиданными качествами: например, реактивный самолет в виде мухи, огурец с зубами крокодила или слон с
По словам одного из участников проекта Les Creatonautes Оливье Гроссманна, серия «Трансформации» была вдохновлена постоянно меняющимся миром вокруг.
Группа начала свой проект в декабре 2017 года и ежедневно публикует новые «преобразования».
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