Дизайнеры создали пазлы, с помощью которых можно изучать науки
Или придумать свою собственную вселенную.
Или придумать свою собственную вселенную.
Американское дизайнерское бюро Nervous System специализируется на создании необычных подарков и предметов интерьера, которые гармонично объединяют в себе искусство и науку.
Особое внимание заслуживает их удивительная серия пазлов, в которой можно собрать Землю, космос или удивительные минералы в разрезе.
К примеру, пазл «Бесконечная Земля» состоит из 442 оригинальных частей, которые вместе образуют карту мира с континентами, океанами и морями и даже фигурками самых известных животных, обитающих в разных частях света.
Еще интереснее дело обстоит с космосом. Пазл под названием «Бесконечная галактика» состоит из 186 частей, но главная их особенность в том, что обе стороны пазлов — рабочие. Перевернув деталь, можно увидеть новый цвет, а саму деталь встроить в другое место пазла, который в буквальном смысле не имеет границ. Таким образом можно составлять свою собственную вселенную бесчисленное количество раз.
Еще один интересный пазл — геологический. Дизайнеры сделали разные минералы в разрезе: собирая головоломку, вы заодно изучите различные камни.
Все пазлы — дизайнерская разработка креативщиков из Nervous System. Все детали имеют уникальные формы, которые, в отличие от традиционных пазлов, дают безграничный простор для творчества.
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