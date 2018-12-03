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15:01 (мск), источник: Mail Новости

Дизайнеры создали пазлы, с помощью которых можно изучать науки

Или придумать свою собственную вселенную.

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Американское дизайнерское бюро Nervous System специализируется на создании необычных подарков и предметов интерьера, которые гармонично объединяют в себе искусство и науку.

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Особое внимание заслуживает их удивительная серия пазлов, в которой можно собрать Землю, космос или удивительные минералы в разрезе.

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К примеру, пазл «Бесконечная Земля» состоит из 442 оригинальных частей, которые вместе образуют карту мира с континентами, океанами и морями и даже фигурками самых известных животных, обитающих в разных частях света.

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Еще интереснее дело обстоит с космосом. Пазл под названием «Бесконечная галактика» состоит из 186 частей, но главная их особенность в том, что обе стороны пазлов — рабочие. Перевернув деталь, можно увидеть новый цвет, а саму деталь встроить в другое место пазла, который в буквальном смысле не имеет границ. Таким образом можно составлять свою собственную вселенную бесчисленное количество раз.

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Еще один интересный пазл — геологический. Дизайнеры сделали разные минералы в разрезе: собирая головоломку, вы заодно изучите различные камни.

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Все пазлы — дизайнерская разработка креативщиков из Nervous System. Все детали имеют уникальные формы, которые, в отличие от традиционных пазлов, дают безграничный простор для творчества.

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