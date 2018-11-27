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18:24 (мск), источник: Mail Новости

В парке Сеула установили очень необычные лавочки

Современные удобства в гармонии с природой.

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Южнокорейский архитектор Юн Цзю Ли создал очень функциональную и вместе с тем экологичную зону отдыха под названием Root Bench («Корневая скамья»), которую недавно установили в сеульском парке Ханган.

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Она представляет собой многоуровневые скамейки разной длины и ширины, расположенные по кругу, по принципу корневой системы дерева. Диаметр конструкции составляет почти 30 метров, и в ней предусмотрены сидения как для детей, так и для взрослых. А еще тут удобно не только сидеть, но и лежать.

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Root Bench позиционируется не только как зона отдыха, но и как отличная альтернатива рабочим встречам и собраниям, которые теперь можно проводить на свежем воздухе.

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