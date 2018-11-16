Власти российского посёлка сделали дизайн дворов в видеоигре

Дизайн дворов, улиц и площадок отдыха для Елизаветинского сельского поселения на территории Гатчинского района Ленинградской области создали с помощью видеоигры The Sims 2.

Источник: Елизаветинское сельское поселение

Дизайн-проекты были размещены на сайте администрации поселка еще в начале года. Пользователь сайта «Пикабу» случайно обнаружил их в ноябре и сделал достоянием Рунета.

The Sims 2 — это видеоигра 2004 года в жанре симулятора жизни. Игрок выбирает себе одного или нескольких персонажей и заботится о нем, чтобы персонаж жил комфортной жизнью и имел все необходимое.

Источник: Елизаветинское сельское поселение

В архиве сайта содержатся десятки макетов, созданных через редактор уровней видеоигры. На них можно увидеть спортивные и детские площадки, газоны, деревья, клумбы, лавочки, летнюю сцену и отремонтированные жилые дома.

Источник: Елизаветинское сельское поселение

Дизайн-проекты дворовых территорий и общественных пространств разработали для улицы Басова, площади Дружбы и деревни Шпаньково.