Власти российского посёлка сделали дизайн дворов в видеоигре
Они использовали популярный симулятор жизни.
Они использовали популярный симулятор жизни.
Дизайн дворов, улиц и площадок отдыха для Елизаветинского сельского поселения на территории Гатчинского района Ленинградской области создали с помощью видеоигры The Sims 2.
The Sims 2 — это видеоигра 2004 года в жанре симулятора жизни. Игрок выбирает себе одного или нескольких персонажей и заботится о нем, чтобы персонаж жил комфортной жизнью и имел все необходимое.
В архиве сайта содержатся десятки макетов, созданных через редактор уровней видеоигры. На них можно увидеть спортивные и детские площадки, газоны, деревья, клумбы, лавочки, летнюю сцену и отремонтированные жилые дома.
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