Экологи сделали «последнее предупреждение» жителям Земли

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Уже через 12 лет мир может перешагнуть критическую черту, когда последствия глобального потепления станут необратимыми, говорится в распространенном 8 октября докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН.

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33-страничный отчет исследователей был представлен после тщательного трехлетнего анализа климатических изменений и последующей межправительственной встречи с чиновниками в Южной Корее.

Остановить глобальное потепление уже невозможно, отмечают исследователи, но мир должен сделать усилие и сдержать его на уровне не выше 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Этого порога Земля может достигнуть уже в 2030 году. Если температура и дальше будет расти, Землю ожидают потери экосистем и катаклизмы планетарного масштаба.

Уже сейчас ученые фиксируют повышение температуры примерно на один градус. Следствием этого являются экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и таяние ледников.

Ученые говорят о беспрецедентных мерах, на которые должны решиться правительства всех стран мира. Они включают глобальные изменения в энергетике, землепользовании, промышленности и жизни городов.

В частности, они предлагают 5 шагов:

Выбросы углекислого газа к 2030 году должны быть уменьшены на 45% по сравнению с 2010 годом.

К 2050 году 85% энергии должно быть из возобновляемых источников.

Добыча и использование угля должны полностью прекратиться.

До семи миллионов квадратных километров Земли (площадь немного меньше Австралии) должны быть выделены на энергетические культуры — сельскохозяйственные культуры, выращиваемые для энергетических нужд.

Выбросы в атмосферу должны быть минимизированы к 2050 году.

Эксперты предупреждают, что эти меры потребует колоссальных затрат на уровне около 2,4 триллиона долларов в год (до 2035 года).