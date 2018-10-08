Экологи сделали «последнее предупреждение» жителям Земли
Остановить глобальное потепление уже невозможно, отмечают исследователи, но мир должен сдержать его на определенном уровне.
Остановить глобальное потепление уже невозможно, отмечают исследователи, но мир должен сдержать его на определенном уровне.
Уже через 12 лет мир может перешагнуть критическую черту, когда последствия глобального потепления станут необратимыми, говорится в распространенном 8 октября докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН.
33-страничный отчет исследователей был представлен после тщательного трехлетнего анализа климатических изменений и последующей межправительственной встречи с чиновниками в Южной Корее.
Остановить глобальное потепление уже невозможно, отмечают исследователи, но мир должен сделать усилие и сдержать его на уровне не выше 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Этого порога Земля может достигнуть уже в 2030 году. Если температура и дальше будет расти, Землю ожидают потери экосистем и катаклизмы планетарного масштаба.
Уже сейчас ученые фиксируют повышение температуры примерно на один градус. Следствием этого являются экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и таяние ледников.
В частности, они предлагают 5 шагов:
Эксперты предупреждают, что эти меры потребует колоссальных затрат на уровне около 2,4 триллиона долларов в год (до 2035 года).
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