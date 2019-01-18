Сестры-индианки притворялись мальчиками, чтобы заработать денег
Женский труд в стране не в почете.
Женский труд в стране не в почете.
История, достойная болливудского фильма, произошла в небольшой деревушке в индийском штате
Их отец Дхрув Нараян владел небольшой парикмахерской, благодаря которой содержал свою семью. Но в 2014 году он сильно заболел и больше не смог работать. Тогда две его дочери решили взять дело в свои руки и принялись самостоятельно стричь клиентов и вести бизнес. Но проблема заключалась в том, что в Индии женщина может работать только дома или на фабрике в окружении других женщин.
После того, как девочки открыли парикмахерскую своего отца, к ним перестали приходить клиенты, а в свой адрес они слышали лишь оскорбления. Тогда сестрам пришла в голову мысль — притвориться мальчиками. Они сделали короткие стрижки, переоделись в мужскую одежду и стали называть себя мужскими именами Дипак и Раджу.
За четыре года Джиоти и Неха сумели восстановить бизнес отца: в день они зарабатывали по 400 рупий, и этого вполне хватало на жизнь семьи и помощь больному отцу.
Однако в 2018 году сестрам надоело притворяться, и они снова начали выглядеть как девушки. Об этой истории узнали журналисты, и в деревню приехали местные чиновники, которые поблагодарили Джиоти и Неху за самоотверженность и вдохновляющий пример.
Сейчас они продолжают работать в парикмахерской, но тот факт, что их обслуживает девушка, клиентов больше не смущает.