Сестры-индианки притворялись мальчиками, чтобы заработать денег

Источник: theguardian.com

История, достойная болливудского фильма, произошла в небольшой деревушке в индийском штате Уттар-Прадеш.

Две сестры, 18-летняя Джиоти и 16-летняя Неха Кумари, четыре года были вынуждены скрывать свой пол и притворяться мальчиками, чтобы иметь возможность работать.

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Их отец Дхрув Нараян владел небольшой парикмахерской, благодаря которой содержал свою семью. Но в 2014 году он сильно заболел и больше не смог работать. Тогда две его дочери решили взять дело в свои руки и принялись самостоятельно стричь клиентов и вести бизнес. Но проблема заключалась в том, что в Индии женщина может работать только дома или на фабрике в окружении других женщин.

После того, как девочки открыли парикмахерскую своего отца, к ним перестали приходить клиенты, а в свой адрес они слышали лишь оскорбления. Тогда сестрам пришла в голову мысль — притвориться мальчиками. Они сделали короткие стрижки, переоделись в мужскую одежду и стали называть себя мужскими именами Дипак и Раджу.

Конечно, от соседей свой пол они скрыть не могли, но большая часть клиентов приезжала к ним из соседних деревень, так что трюк сработал.

За четыре года Джиоти и Неха сумели восстановить бизнес отца: в день они зарабатывали по 400 рупий, и этого вполне хватало на жизнь семьи и помощь больному отцу.

Источник: theguardian.com

Однако в 2018 году сестрам надоело притворяться, и они снова начали выглядеть как девушки. Об этой истории узнали журналисты, и в деревню приехали местные чиновники, которые поблагодарили Джиоти и Неху за самоотверженность и вдохновляющий пример.

Сейчас они продолжают работать в парикмахерской, но тот факт, что их обслуживает девушка, клиентов больше не смущает.