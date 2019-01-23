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12:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится водопад из «Парка Юрского периода» (фото)

Абсолютно завораживающее место.

341-метровый живописный водопад Хонокохау прославился на весь мир после того, как его показали в фильме «Парк Юрского периода». Добраться до него пешком практически невозможно, а потому здесь проводят вертолетные экскурсии.

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Расположен водопад Хонокохау на гавайском острове Кауаи и стекает со второй по величине на острове горы под названием Ваиалеале.

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Гора Ваиалеале имеет высоту 1569 метров и является древним потухшим вулканом. Она также славится рекордным уровнем выпадения осадков, из-за чего ее вершина все время скрыта густым туманом.

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В переводе с гавайского Ваиалеале означает «вода, бьющая через край». И это так и есть. Вода здесь стекает многочисленными потоками по крутым зеленым склонам горы, из-за этого один из склонов горы даже называют «стеной слез».

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Между этими потоками и расположился водопад Хонокохау. Он имеет два уровня — сначала вода стекает в небольшой естественный бассейн, а оттуда перетекает на нижний уровень. Зрелище просто завораживающее. Неудивительно, что это место приглянулось киношникам.

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