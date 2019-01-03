Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Масштабный бой под Донецком закончился: ВСУ бегут с потерями
В Тульской области посреди поля гниют 330 авто
Как понять, что человек разрушит вашу жизнь: 7 признаков
Молчали 34 года: "Боялись, что русские застрелят, а они спасли"
6 причин переплатить за жилье
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
Украина «пробуждается»: Киев идет по сценарию Ельцина
Видео с корпоратива Первого канала возмутило людей
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России
Оргазмы отличаются: фотограф показал женщин в точке наслаждения
Обращение Путина к россиянам посчитали дерзким
Лоу, Шварценеггер и еще семь мужчин, недовольных своим телом
Поклонники поздравляют Тимати и Анастасию Решетову с помолвкой
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
12:50 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит один из самых живописных островов Шотландии

Местные пейзажи похожи на кадры из фантастического фильма.

Второй по величине и четвертый по численности населения остров Шотландии под названием Скай находится в архипелаге Внутренние Гебриды на западе страны.

Его площадь составляет 1656 квадратных километра, а постоянно на острове проживают чуть больше 10 тысяч человек.

На острове Скай есть несколько населенных пунктов, самым крупным из которых является портовый городок Портри.

Во время загрузки произошла ошибка.

Остров существует благодаря сельскому хозяйству и рыболовству. Но основной источник доходов Скай — туризм. В теплое время года на остров приезжают многочисленные путешественники в поисках совершенно незабываемых живописных видов. И этого добра на Скай предостаточно.

Здесь можно увидеть знаменитые зеленые холмы и величественные горные хребты, водопады, реки и озера, напоминающие декорации к фэнтези. Кроме того, на острове можно встретить множество овец, пони и гигантских кудрявых коров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Одной из главных достопримечательностей острова (помимо роскошных пейзажей) является древний замок Данвеган, который вот уже на протяжении восьми веков принадлежит клану Маклаудов. При замке работает и ресторан. Это популярное место проведения свадеб и важных торжеств. Сейчас Скай является одним из самых популярных островов в Шотландии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Остров Скай
Экономист объяснил, как Трамп ведет мир к глобальному кризису
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до 38
Кудрин раскрыл уровень роста доходов россиян в 2018 году
Природа против человека. Как пустыня захватывает ОАЭ (фото)
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Китайский аппарат сел на обратной стороне Луны (фото)
На Украине объяснили невозможность уменьшить цену на газ
Спорт
Самая легкая победа сборной России в Канаде В полуфинале «Красную машину» ждет битва с США
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: в Тульской области посреди поля гниют 330 авто В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас Они олицетворяют современное телевидение, задают тренды и влияют на общественное мнение. Вспоминаем, с чего они начинали и как складывалась их карьера.
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как вырастут цены на жилье в 2019 году
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Стихи, песни и радостные встречи: как звезды с детьми отметили Новый год Пугачева, Маликов и другие встретили праздник по-семейному (фото и видео)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь