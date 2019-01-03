Как выглядит один из самых живописных островов Шотландии
Местные пейзажи похожи на кадры из фантастического фильма.
Местные пейзажи похожи на кадры из фантастического фильма.
Второй по величине и четвертый по численности населения остров Шотландии под названием Скай находится в архипелаге Внутренние Гебриды на западе страны.
Его площадь составляет 1656 квадратных километра, а постоянно на острове проживают чуть больше 10 тысяч человек.
На острове Скай есть несколько населенных пунктов, самым крупным из которых является портовый городок Портри.
Остров существует благодаря сельскому хозяйству и рыболовству. Но основной источник доходов Скай — туризм. В теплое время года на остров приезжают многочисленные путешественники в поисках совершенно незабываемых живописных видов. И этого добра на Скай предостаточно.
Здесь можно увидеть знаменитые зеленые холмы и величественные горные хребты, водопады, реки и озера, напоминающие декорации к
Одной из главных достопримечательностей острова (помимо роскошных пейзажей) является древний замок Данвеган, который вот уже на протяжении восьми веков принадлежит клану Маклаудов. При замке работает и ресторан. Это популярное место проведения свадеб и важных торжеств. Сейчас Скай является одним из самых популярных островов в Шотландии.
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